Rio Tinto и Glencore преговарят за създаването на най-голямата минна компания в света

Rio Tinto е в начален етап на преговори за закупуване на Glencore, съобщиха компаниите, цитирани от Ройтерс. Това би могло да създаде най-голямата минна компания в света с обща пазарна стойност от близо 207 млрд. долара.

Минните компании в света се надпреварват да увеличават производството си на метали, включително мед, за да се възползват от енергийната трансформация и търсенето на изкуствен интелект. Това предизвика вълна от разширяване на проекти и опити за поглъщане, включително предстоящото сливане на Anglo American и Teck Resources, за да се създаде промишлен гигант, съсредоточен върху медта.

Rio Tinto и Glencore не разкриват много за това как би изглеждало обединението, в това число кои активи биха могли да бъдат включени, в рамките на втория кръг от преговори между двете компании за малко повече от година, след като Glencore се обърна към Rio Tinto в края на 2024 г. за сделка, която в крайна сметка не се осъществи.

Компаниите съобщиха късно в четвъртък, че се очаква Rio Tinto да изкупи „част или цялата“ Glencore чрез изкупуване на акции.

Те не разкриха дали ще има премия за поглъщането и кой ще управлява обединената компания, ако най-голямата минна сделка в света бъде финализирана.

„Структурата на евентуалното сливане между двете компании е неясна и вероятно ще бъде сложна, но смятаме, че има път за създаване на значителна стойност и за двете“, коментират анализатори на Jefferies.

Компаниите заявиха, че не е сигурно дали условията по сделката или офертата ще бъдат договорени, след като Financial Times първи съобщи за подновяването на преговорите. Съгласно правилата за поглъщане във Великобритания Rio Tinto има срок до 5 февруари да направи оферта за Glencore или да заяви, че няма да продължи.

Листнатите в САЩ акции на Glencore поскъпнаха с 6%, след като преговорите бяха потвърдени. Но листнатите в Австралия книжа на Rio Tinto отбелязаха спад от 6,4% в най-голямото си понижение за един ден от юли 2022 г. в условията на по-широкия положителен пазар.

„Фондовият пазар ви казва всичко. Инвеститорите не са доволни от това“, казва Хю Дайв, главен инвестиционен директор на Atlas Funds Management, която е акционер в Rio Tinto.

Rio Tinto, която е най-големият производител на желязна руда в света, има пазарна капитализация от 142 млрд. долара. Glencore, един от най-големите производители на неблагородни метали в света, е оценен на 65 млрд. долара към края на последната борсова търговия.

Мед срещу въглища

Rio Tinto и Glencore пренасочват вниманието си към медта, суровина, за която се очаква да има голямо търсене, тъй като светът преминава към по-зелени форми на енергия, а възприемането на енергоемкия изкуствен интелект набира скорост.

Очаква се търсенето на мед в света да се увеличи с 50% до 2040 г., но предлагането вероятно ще бъде с над 10 млн. тона годишно по-малко, ако не се увеличат рециклирането и добивът, съобщи в четвъртък консултантската компания S&P Global.

С медта в центъра на вниманието, въпросите около сливането включват съдбата на въглищните активи на Glencore, след като Rio Tinto прехвърли последните си въглищни дейности на базирана в Швейцария минна и търговска компания през 2018 г.

„Въглищата трябва да бъдат продадени, за да се спечели подкрепата на австралийските акционери“, коментира Джон Аюб, портфолио мениджър в компанията Wilson Asset Management, която е инвеститор в Rio Tinto. Той определи Rio Tinto като компания с относително прост бизнес, който включва желязна руда, мед, алуминий и литий.

Китай, който е водещият купувач на индустриални метали, вероятно ще създаде антитръстови пречки, смята Каан Пекър, анализатор в RBC.

Пазарната стойност на общата компания ще надхвърли тази на австралийската компания BHP Group, която е 161 млрд. долара.

Културни въпроси

Rio Tinto и Glencore са подновили преговорите за сделката в края на 2025 г., съобщава запознат с въпроса източник.

Rio Tinto преживя значителни промени от 2024 г., когато Glencore направи предложение за сделка. Главният изпълнителен директор на компанията Саймън Трот беше избран, след като президентът ѝ изрази предпочитание към лидер, който е по-отворен към мащабни сделки от предшественика му Якоб Стаусхолм, който беше начело, когато минната компания отхвърли предложението на Glencore в края на 2024 г.

Под ръководството на Трот, който пое поста през август, Rio Tinto е съсредоточена върху по-ефективно управление с по-малко несъществени активи.