Изкуственият интелект и разходите за отбрана засилват недостига на мед в света

Надпреварата за изкуствен интелект и нарастващите разходи за отбрана ще засилят прогнозирания недостиг на мед, тъй като производителите имат затруднения да разширят капацитета си, сочи ново проучване на S&P Global, цитирано от Bloomberg.

Ръстът на търсенето се ускорява, точно когато предлагането от мините е изправено пред структурни ограничения, което повишава опасността медта да се превърне в пречка за икономическия растеж и разширяването на технологичния сектор, отбелязва S&P Global в доклад, подкрепен от минния сектор.

Цената на медта достигна рекордни нива от над 13 хил. долара за тон в Лондон, подкрепена от редица прекъсвания в минното производство и ходовете на търговците да натрупат запаси от метала в САЩ в очакване на възможни мита от администрацията на Тръмп. Въпреки че притокът на мед в американските складове повиши цените над нивата, кото биха се очаквали въз основа на потреблението, нови области на търсене са сигнал за още по-затегнат пазар в по-дългосрочен план.

„Изкуственият интелект и центровете за данни дори не бяха на хоризонта преди три години“, казва Ориан де ла Ну, ръководител на консултантската дейност в областта на енергийния преход и критичните метали в S&P Global. „Това проучване показва, че светът се насочва към дефицит на предлагането, още преди да се вземат предвид тези нови вектори на растеж“, допълва той.

Рекорден ръст на медта – цените продължават да достигат нови върхове през 2026 г. поради нарушения на предлагането и опасения от мита. Графика: Bloomberg LP

S&P Global прогнозира, че търсенето на мед в света ще нарасне с 50% спрямо днешните нива до 42 млн. тона до 2040 г. Докато традиционните източници като строителството, домакинските уреди, транспорта и производството на електроенергия продължават да съставляват по-голямата част от търсенето на мед, най-голямата част от растежа идва от енергийния преход, включително електромобилите, възобновяемата енергия, батериите и разширяването на електропреносната мрежа.

Нови източници на търсене също набират скорост. Очаква се потреблението на мед, свързано с центровете за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект да нарасне, тъй като капацитетът в световен мащаб на центровете за данни ще се увеличи почти четири пъти до 2040 г.

Търсенето от изкуствен интелект, центрове за данни и глобални разходи за отбрана може да се утрои до 2040 г., като добави потребление от 4 млн. тона, сочи проучването.

S&P Global установява и друг възможен източник на търсене – хуманоидните роботи. Въпреки че технологията е в начален стадий, 1 млрд. хуманоидни робота в експлоатация до 2040 г. би трябвало да означават около 1,6 млн. тона мед годишно, или около 6% от сегашното потребление, сочи изследването.

Но се очаква световното производство на мед да достигне връхна точка от около 33 млн. тона през 2030 г., тъй като качеството на рудата в съществуващите мини се влошава, а новите проекти са натъкват на пречки, свързани с разрешителни, финансиране и строителство.

Това би довело до дефицит от 10 млн. тона, дори след като се отчете рязкото увеличение на рециклираната мед, която се очаква да нарасне над два пъти до десет милиона тона през този период, сочи проучването.

Разбира се, този дефицит на предлагането е до голяма степен хипотетичен, като потреблението е ограничено до наличните количества. С повишаването на цените медта може да бъде изключена от някои продукти, а проектите за разширяване на предлагането може да станат по-рентабилни.

Задава се криза с медта – прогноза на BNEF за баланса между търсенето и предлагането при липса на нови мини. Графика: Bloomberg LP

Предизвикателството с предлагането се усложнява от дългите срокове за разработване, нарастващите разходи и силно концентрираната верига на доставки, което прави пазара все по-уязвим от сътресения при ускоряване на търсенето, пише S&P.

Високите цени са благодат за сектора. Но няма гаранции, че ще останат на тези нива, казва заместник-директорът на S&P Global Даниел Йергин, който е и един от ръководителите на изследването.

„Не бихме искали да казваме, че това доказва, че цените са на стабилно по-високо ниво“, отбелязва той.

Проучването е получило финансиране от най-големите компании в минния сектор като BHP Group и Rio Tinto Group, както и от трейдъри в Trafigura и Gunvor и дори в Google.