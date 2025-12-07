Среброто и медта засенчват златото като топ метали с наближаването на 2026 г.

Среброто и медта изместиха златото като най-търсените метали в търговията с наближаването на 2026 г., като институционалните търговци и търговците на дребно очакват рекордни ръстове, пише Bloomberg.

Цената на среброто почти се удвои тази година, като по-голямата част от ръстовете дойдоха през последните два месеца благодарение на историческото свиване на предлагането на лодонския пазар на фона на нарастващото търсене от Индия и борсово търгуваните фондове, обезпечени със сребро. Макар че кризата се смекчи през последните седмици, тъй като все повече метал се доставя в лондонските трезори, други пазари са засегнати от ограничения в предлагането – китайските запаси са на най-ниското си ниво от десетилетие насам.

Ръстът на среброто е съпътстван от по-висока волатилност, казва Ед Меир, анализатор в Marex Group. „Ако погледнете графиката, ще видите, че има по-стръмен, параболичен ръст в сравнение с предишните ръстове. Покупките са много по-съсредоточени в много по-кратка времева рамка“, допълва той.

Волатилност на ETF-ите, обезпечени със сребро, скок на волатилността. Графика: Bloomberg LP

Среброто изпревари златото през последно време. Откакто ценният метал достигна рекорд през октомври, то се движи предимно в странична посока, докато среброто е постигнало ръст от над 11% до нов рекорд, а медта е поскъпнала с почти 9%.

Имплицитната волатилност на опциите в iShares Silver Trust, най-големия ETF, проследяващ метала, се повиши миналата седмица до най-високото си ниво от началото на 2021 г., когато за кратко време среброто привлече трейдърите на мемеакции. През изминаващата седмица в ETF-ите са постъпили почти 1 млрд. долара, което надхвърля притока към най-големия златен фонд и подкрепя допълнително спот цените.

Западните инвеститори, които заделят значително по-малко средства за ценни метали, се насочиха към ETF-и, обезпечени със сребро през последните месеци и има значително пространство за по-нататъшни притоци на средства, тъй като разпределението се нормализира, казва Тревър Йейтс, старши инвестиционен анализатор в Global X ETFs.

Опциите върху фючърсите на среброто на Comex също се изправиха пред бум на покупките в условията на търсенето на защита срещу по-големи колебания и особено срещу по-нататъшни силни ръстове. Търговците на дребно нахлуват на пазара, средният обем за пет дни на микрофючърсните контракти е на ниво, което е надминато само в средата на октомври, сочат данни на CME Group.

Пример за ентусиазма са опциите от типа на лотарийни билети – над 5000 лота сребро на Comex, равняващи се на 25 млн. тройунции, смениха собствеността си в сряда и четвъртък, изграждайки печеливша позиция от трескавото рали за начало на новата година.

Разбира се, по-високата волатилност ще трябва да бъде подхранена от нови големи колебания, особено за да подкрепи силните ръстове в непозната територия. С премия от 82% спрямо петгодишното средно равнище на 2 декември среброто се доближава до най-голямото си отклонение от средната стойност в края на годината от 1979 г., казва старши стратегът по суровините в Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в бележка до клиенти.

Къде ще приключи ралито при среброто е трудно да се определи, счита Меир.

„Когато графиката се променя по този начин, няма признаци за съпротива“, казва той. Върхът „може да бъде 85 долара, може да бъде 60 долара“, допълва анализаторът.

Макар че медта има по-малък финансов компонент, нарастващото търсене на електроенергия за захранване на центровете за данни за изкуствен интелект, както и проектите за чиста енергия карат стратезите да прогнозират недостиг на предлагането през следващите години.

Открити позиции по опции за мед на Comex през март. Графика: Bloomberg LP

През изминалата седмица, когато медта достигна рекордно високо ниво от 11 600 долара за тон на Лондонската борса за метали, волатилността на паритетните опции по договорите на Comex за март в Ню Йорк се повиши с над четири пункта, като най-големите открити позиции бяха съсредоточени в кол опции над текущото пазарно ниво.

Цената на медта и търговските потоци преживяха разместване на пластовете, след като през февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за налагане на мита върху метала в опит да стимулира предлагането в САЩ. Решението доведе до скок на фючърсите в Ню Йорк, което предизвика рекорден ръст на вноса в САЩ, тъй като търговски компании като Mercuria Energy Group, Trafigura Group и Glencore се възползваха от арбитража.

Спадът на цените на медта ще бъде ограничен поради структурно оптимистичните фундаментални показатели за метала, коментира Сяою Джу, трейдър в StoneX Financial. Ограниченията в доставките причинени от прекъсването на работата в големи мини се случиха точно в момент, когато търсенето поради електрифицирането и енергийния преход е в подем, допълва той.

Макар че потокът се забави в края на юли, след като Тръмп неочаквано освободи от мита метала, през последните седмици търговските компании отново се надпреварват да изнасят повече метал, след като Тръмп обеща да преразгледа плановете за налагане на мита върху първичната мед през следващата година.

Глобалният баланс се е влошил значително, тъй като материалът се премести в САЩ, главно поради действителни и възможни мита, а стимулите, отразени в много по-високите цени в САЩ в сравнение с глобалните референтни цени, благоприятстват запазването на материала в САЩ, казва Грег Шеърнау, портфолио мениджър в компанията Pacific Investment Management Co.

Част от причините, които подхраниха глобалната криза на някои пазари на метали, било то благородни или мед, се дължат на арбитражната търговия.

„Трудно е да се каже колко дълготрайно е това, така че бихме могли да имаме 10% или 15% отстъпление в цената на някоя от суровините, без това да се отрази на дългосрочните перспективи за тях“, отбелязва Шеърнау.