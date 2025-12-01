Цената на среброто достигна нов рекорден връх

Цената на среброто се повиши с над 2% и достигна рекорден връх. Трейдърите заложиха на спекулативни сделки с белия метал поради продължаващото ограничено предлагане и нарастващите очаквания за понижаване на лихвените проценти в САЩ. Цената на златото остава стабилна.

Среброто достигна връх от 57,86 долара за тройунция, след което ограничи част от ръстовете си. Към 7,52 ч. българско време цената му нараства с 1,02% до 56,98 долара за тройунция. Ценният метал поскъпва шест поредни дни и удвои стойността си тази година, изпреварвайки златото, което прибави към цената си около 60%.

Рекордно количество от метала се насочи към Лондон през октомври, за да смекчи историческото свиване в най-големия център за търговия със сребро в света. Това, от своя страна, постави под натиск други центрове – запасите в складовете, свързани с Шанхайската фючърсна борса, достигнаха неотдавна най-ниското си ниво от близо десет години, показват борсови данни, а цената на заемането на метала за един месец остава висока.

Цената на среброто се удвои тази година. Графика: Bloomberg LP

„Недостигът на световния пазар в резултат на неотдавнашното свиване в Лондон все още се усеща“, коментира Даниъл Хайнс, стратег по суровините в компанията ANZ Group Holdings. „Тъй като златото поема глътка въздух, инвеститорите изглежда са насочили вниманието си към среброто“, допълва той.

Среброто, подобно на златото, също беше подкрепено от нарасналите очаквания, че Федералният резерв ще понижи лихвените проценти през декември. Пазрите очакват понижение с четвърт процентен пункт на фона на продължаващата слабост на американския пазар на труда и засилените коментари на представители на Фед през миналата седмица. Публикуването на икономическите данни, което беше забавено поради спирането на работата на американското правителство за шест седмици, също подкрепи аргументите за по-ниски лихви по заемите, което обикновено е от полза за неносещите доход ценни метали.

Трейдърите следят също за възможни мита върху среброто, след като миналия месец ценният метал беше добавен към списъка с критични суровини на Американската геоложка служба. Опасенията от внезапно повишаване на цените в САЩ може да разколебаят някои търговци да изнасят метала извън страната, което не дава големи надежди за облекчаване, ако световният пазар се затегне още повече.

Интересът на инвеститорите към среброто се увеличи миналия месец, като притокът към физически подкрепени борсово търгувани фондове се ускори през последните седмици, след като инвеститорите реализираха печалби през октомври след предишния връх.

Притокът на средства към ETF-и, обезпечени със сребро, се завръща, след като цените достигнаха рекордни нива. Графика: Bloomberg LP

Новият ръст в цената на среброто „изглежда все повече движен от спекулативни потоци“, коментира Ахмад Асири, анализатор в компанията Pepperstone Group в Мелбърн. „В момента наблюдавам пазар, на който силният приток на инвеститори се натъква на ограничено физическо предлагане. Това създава динамика на цените, която може да се ускори бързо“, допълва той.

Цената на акциите на компаниите, които се занимават с добив на сребро, нараства в понеделник. В Австралия книжата на Sun Silver поскъпнаха с почти 21% във връхната си точка, а тези на Silver Mines – с близо 13%. Цената на акциите на листнатата в Хонконг China Silver Group се повиши с 14%, след което ограничи част от ръстовете си.

Световните пазари правеха равносметка след прекъсването за няколко часа на търговията на Чикагската стокова борса в петък. Тъй като фючърсите и опционните контракти на Comex бяха засегнати от повреда в центъра за данни, някои търговци на метали заявиха, че са се върнали към обаждания по телефона на брокери и дилъри, за да хеджират позициите си.