Попътните ветрове изпратиха цената на среброто до нов рекорд

Цените на металите се повишиха при волатилна търговия в петък, като среброто и медта достигнаха нови рекорди след хаотично прекъсване на търговията на Стоковата борса в Чикаго на CME Group, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху среброто поскъпнаха с близо 6,5% до 57,085 долара за унция, надминавайки пика, достигнат през октомври. Белият метал беше подкрепен от нарастващите надежди за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв през декември, притока на средства в борсово търгувани фондове, обезпечени с кюлчета, и продължаващото ограничение на предлагането.

Медта пък поскъпна на фона на недостиг на предлагане и бичи прогнози за цените, достигайки цена от 5,278 долара за тройунция.

Златото прибави 1,29% до 4256,4 долара за тройунция.

Рекордните движения станаха факт на фона на ниските обеми на търговия в САЩ по време на Черния петък след смущенията на CME. Спредовете между това, за което дилърите и продавачите биха купили и продали злато, за кратко се увеличиха по-рано през сесията, сигнализирайки за неликвиден пазар. Тъй като повечето търговски операции се възобновиха още рано сутринта в САЩ, фючърсите на Лондонската метална борса удължиха ралито си.

Новият връх на среброто идва малко повече от месец след сериозно свиване на предлагането в доминиращия търговски център в Лондон миналия месец, което доведе до покачване на цените над нивата в Шанхай и Ню Йорк. Въпреки че пристигането на близо 54 млн. тройунции облекчи това напрежение, пазарът все още остава значително стегнат.

Потоците към лондонския пазар вече оказват натиск върху други центрове, включително в Китай. Запасите от сребро в складове, свързани с Шанхайската фючърсна борса, наскоро достигнаха най-ниското си ниво от 2015 г. насам, според данни на борсата.

„В краткосрочен план не може да се изключи по-нататъшно покачване на цената, ако регистрираните запаси от сребро в Китай продължат да намаляват“, посочват анализатори от Commerzbank AG в бележка по-рано в петък.

Трейдърите също така следят за всякакви потенциални мита върху среброто, след като благородният метал беше добавен към списъка на американската Агенция за геоложки проучвания за критични метали.

Среброто поскъпна с повече от 90% тази година, тъй като инвеститорите се насочват към алтернативни в рамките на т. нар. „търговия на обезценяването“. Оптимизмът относно фундаменталния баланс между търсенето и предлагането на метала също подкрепи цените – пазарът се очаква да отчете пети пореден дефицит на предлагане тази година. За разлика от златото, голям дял от търсенето на сребро е промишлено, с приложения в соларни панели и електроника.