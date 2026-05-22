Украйна подготвя приватизацията на една от водещите енергийни компании

През 2027 година Украйна ще опита да продаде "Центренерго" - една от големите енергийни компании в страната, оперираща в централните и източните региони. Това коментрира ръководителят на Фонда за държавно имущество Дмитро Наталуха.Той посети една от пострадалите енергийни централи в Украйна - Трипилската ТЕЦ, заедно с новия директор на "Центренерго" Серхий Исаченко, посочват от фонда.

През следващите месеци ще бъде направен ремонт на централата, която беше основна за електроснабдяването на столицата Киев. По нея има потвърдени 70 удара с ракети и дронове от началото на пълномащабната война и 90% от производствените мощности са повредени. Има и щети по сградите и оборудване за производство на топлинна енергия.

Не е ясно колко ще струва ремонтът на Трипилската ТЕЦ, но тя далеч не е единствената. Русия атакува масирано енергийни мощности през последните няколко зими и според коментари на украинските власти вече няма ТЕЦ и ВЕЦ без поражения. Много от зелените централи в страната също пострадаха от въздушите удари.

Тази зима ситуацията беше критична, след като температурите паднаха под -25°С, а заради разрушенията в градове като Киев нямаше ток в продължение на повече от 10 часа на денонощие.

И в момента основните производствени мощности на Украйна са ядрените. За да балансира мрежата електроенергийният оператор все още налага режим на тока, а от износител Украйна вече е нетен вносител на електроенергия от Европа, включително и аварийна помощ.

Сега Киев заяви, че ще използва първите траншове от заема в размер на 90 млрд. евро (за 2026 - 2027 година) за ремонт и подготовка за зимата. Това е приоритет и за "Центренерго". Перспективите за приватизация също до голяма степен зависят от това как компанията ще премине през следващата зима. Очакванията са, че компании от САЩ и Европа могат да се заинтересуват от активите.

Продажбата, докато войната продължава, обаче не изглежда много вероятна, коментират анализатори пред Ройтерс. Едва ли ще има инвеститори, които да вложат средства, знаейки че централите им са основна цел за руските атаки.

Трипилската ТЕЦ е сред големите в Украйна с капацитет за производство от 3,2 мегавата, или три ядрени блока, и осигуравя електроенергия за Киевска, Черкаска и Житомирска област.