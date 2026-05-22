Домбровскис: ЕЦБ ще трябва да реагира на ускоряването на инфлацията

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще трябва да реагира на ускоряващата се инфлация в Европа, породена от войната на САЩ и Израел в Иран. Това заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Bloomberg.

„Ясно е, че ЕЦБ ще трябва да отговори на увеличението на инфлацията“, каза той пред журналисти в Никозия, Кипър, при пристигането си за среща на финансовите министри на Европейския съюз (ЕС). Еврокомисарят обаче добави, че паричният орган остава независим в решенията си.

Коментарите на Домбровскис бяха направени ден след като Европейската комисия (ЕК) понижи прогнозата си за растеж и повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. Според прогнозите икономиката на еврозоната ще се забави значително, докато същевременно ще преживее най-бързата инфлация от 2023 г. насам заради скока в енергийните разходи вследствие на конфликта. Според икономисти и инвеститори този ръст на ценовия натиск вероятно ще доведе до повишение на лихвените проценти от ЕЦБ на заседанието на централната банка през юни.

Въпреки това Валдис Домбровскис подчерта устойчивостта на икономиката на ЕС и повтори призивите регионът да намали зависимостта си от изкопаеми горива.

Председателят на Еврогрупата (министрите на финансите от еврозоната) Кириакос Пиеракакис също изрази увереност в устойчивостта на икономиката на блока, но подчерта необходимостта от краткосрочни политически мерки за овладяване на растящите цени.

„Не бива да позволяваме тази енергийна криза да се разрасне“, заяви той.

Министрите са се съгласили, че държавните интервенции трябва да останат временни, докато лидерите се опитват да помогнат на потребителите и бизнеса да плащат енергийните си сметки.

„Това е най-лошата икономическа ситуация, в която можем да попаднем“, каза литовският финансов министър Криступас Вайтекунас. „Трябва да изберем между това да подпомогнем растежа на икономиката или да помогнем цените да останат по-стабилни“, добави той.

Италия и Испания са сред държавите членки, които настояват за по-голяма гъвкавост в бюджетните правила на ЕС, за да се позволи допълнителна държавна подкрепа.

„Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече ще усещаме въздействието му - не само върху цените, но и върху икономическата активност“, заяви испанският министър на икономиката Карлос Куерпо.

Множество представители подчертаха, че ситуацията показва необходимостта Старият континент да продължи усилията си за декарбонизация.

„Европа трябва да стане по-силна, трябва възможно най-скоро да станем по-независими от изкопаемите горива“, заяви австрийският финансов министър Маркус Мартербауер.

Карлос Куерпо насърчи ЕС да предостави повече фискална подкрепа за зеления преход, като посочи, че „правилата трябва да бъдат адаптирани както по отношение на европейското, така и на националното финансиране.“