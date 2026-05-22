IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Домбровскис: ЕЦБ ще трябва да реагира на ускоряването на инфлацията

Еврокомисарят по икономиката обаче добави, че паричният орган остава независим в решенията си

14:40 | 22.05.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще трябва да реагира на ускоряващата се инфлация в Европа, породена от войната на САЩ и Израел в Иран. Това заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Bloomberg.

„Ясно е, че ЕЦБ ще трябва да отговори на увеличението на инфлацията“, каза той пред журналисти в Никозия, Кипър, при пристигането си за среща на финансовите министри на Европейския съюз (ЕС). Еврокомисарят обаче добави, че паричният орган остава независим в решенията си.

Коментарите на Домбровскис бяха направени ден след като Европейската комисия (ЕК) понижи прогнозата си за растеж и повиши очакванията си за инфлацията през 2026 г. Според прогнозите икономиката на еврозоната ще се забави значително, докато същевременно ще преживее най-бързата инфлация от 2023 г. насам заради скока в енергийните разходи вследствие на конфликта. Според икономисти и инвеститори този ръст на ценовия натиск вероятно ще доведе до повишение на лихвените проценти от ЕЦБ на заседанието на централната банка през юни.

Свързани статии

Въпреки това Валдис Домбровскис подчерта устойчивостта на икономиката на ЕС и повтори призивите регионът да намали зависимостта си от изкопаеми горива.

Председателят на Еврогрупата (министрите на финансите от еврозоната) Кириакос Пиеракакис също изрази увереност в устойчивостта на икономиката на блока, но подчерта необходимостта от краткосрочни политически мерки за овладяване на растящите цени.

„Не бива да позволяваме тази енергийна криза да се разрасне“, заяви той.

Министрите са се съгласили, че държавните интервенции трябва да останат временни, докато лидерите се опитват да помогнат на потребителите и бизнеса да плащат енергийните си сметки.

„Това е най-лошата икономическа ситуация, в която можем да попаднем“, каза литовският финансов министър Криступас Вайтекунас. „Трябва да изберем между това да подпомогнем растежа на икономиката или да помогнем цените да останат по-стабилни“, добави той.

Италия и Испания са сред държавите членки, които настояват за по-голяма гъвкавост в бюджетните правила на ЕС, за да се позволи допълнителна държавна подкрепа.

„Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече ще усещаме въздействието му - не само върху цените, но и върху икономическата активност“, заяви испанският министър на икономиката Карлос Куерпо.

Множество представители подчертаха, че ситуацията показва необходимостта Старият континент да продължи усилията си за декарбонизация.

„Европа трябва да стане по-силна, трябва възможно най-скоро да станем по-независими от изкопаемите горива“, заяви австрийският финансов министър Маркус Мартербауер.

Карлос Куерпо насърчи ЕС да предостави повече фискална подкрепа за зеления преход, като посочи, че „правилата трябва да бъдат адаптирани както по отношение на европейското, така и на националното финансиране.“

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:13 | 22.05.26 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка Валдис Домбровскис
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 1
Sad
преди 22 минути
Както се иска трябва да се позволи повишаване на държавната подкрепа, за да може да се подкрепят всички и така да преборим ускоряващата се инфлация. Дълги години ЕЦБ се бореше и не можеше да постигне проинфлационната цел от 2% инфлация, много пари се напечатаха и една наскоро постигнахме целта. Сега има още много да печатаме и да раздаваме за да успеем да намалим инфлацията. Наистина ни трябва ПВУ-2.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 4
Repoman
преди 1 час
Време е да се реагира на ускоряващата се инфлация. Важно е да се подпомогнат фирмите, ако трябва и населението, с ПВУ2 например. Да се напечатат едни нови пари, да се раздадат на фирмите и хората за да могат да посрещнат нарастващите цени и да купуват повече. Само така ще преборим последиците от инфлацията, която малко е превишила заетната обетована цел от 2% годишно, или което е 7пъти (700%) поскъпване за век.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още