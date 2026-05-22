Рязък обрат: Тръмп изпраща 5 хил. американски военни в Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати допълнителни 5000 войници в Полша, като промени план да спре разполагането на военни в страната на фона на конфликт с другите страни членки на НАТО заради отказа им, по думите му, да помогнат във войната в Иран, предава Bloomberg.

Тръмп обяви хода в социалната си мрежа в четвъртък, като посочи избирането на националиста Карол Навроцки за президент на Полша. Навроцки, който беше избран за президент преди близо година, беше изненадан от съобщението на САЩ, че спират разполагането на бойна бригада в Полша.

„Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, който аз с гордост подкрепих, както и отношенията ни с него, съм щастлив да съобщя, че САЩ ще изпратят допълнителни 5000 военни в Полша“, написа Тръмп.

Решението отбеляза рязък обрат седмица, след като Пентагонът направи пауза в плановете да изпрати около 4000 военни в Полша, въпреки че някои от тях, разположени във Форт Хууд, щата Тексас, вече бяха на път за там.

Говорителят на Пентагона Жоел Валдес заяви, че би било погрешно да се твърди, че ходът е „неочаквано решение в последната минута“.

В отговор на молба за разяснение на съобщението на Тръмп Петнагонът препрати въпросите към Белия дом, който за момента не е отговорил на запитването за коментар.

Не е ясно откъде ще дойдат силите, кога ще пристигнат, дали ще бъдат разположени за постоянно в Полша или ще бъдат там на ротационна база и дали ще увеличат общия американски военен контингент в Европа.

По-ранният ход предизвика протест и озадачение от членовете на Конгреса, страните членки на НАТО и военни експерти, тъй като Полшаа е близък съюзник на Тръмп и няма нищо общо с конфликта му с останалите съюзници заради войната в Иран. Навроцки се опита по-късно да успокои поляците, че САЩ няма да намалят военното си присъствие в страната.

Недоумението в Полша, която споделя граница с Украйна, беше подхранено и от факта, че страната е сред тези, които харчат най-много за отбрана спрямо размера на икономиката сред страните членки на НАТО. Повечето средства отиваха за закупуване на американско оборудване, включително изтребители и состеми за противовъздушна отбрана Patriot. Навроцки получи обещание от Тръмп по време на срещата им през септември в Белия дом, че САЩ няма да изтеглят войниците си от Полша и дори може да увеличат броя им спрямо сегашните около 10 хил. военни.

По-рано Тръмп заплаши да изтегли най-малко 5000 войници от Германия и намекна, че се работи по по-широко намаляване на 85-те хиляди американски военни в Европа. Това стана след словесния спор с канцлера Фридрих Мерц, който заяви миналия месец, че САЩ са били „унижени“ от иранските преговарящи.

В отговор на въпрос за промяната в разполагането на военни в Полша по-рано тази седмица вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че това е стандартно забавяне, което ще насърчи европейските страни да направят повече, за да подсигурят собствената си сигурност. Той каза, че Полша може да се защитава сама с подкрепата на САЩ.

А във вътрешен доклад на Пентагона от министъра на отбраната Пийт Хегсет се отбелязваше, че САЩ са отменили изпращането на военни в Полша и разполагането на ракетен батальон в Германия по-късно тази година, съобщи запознат с въпроса източник. В доклада се посочвало, че европейските страни не са се намесили, когато Америка се е нуждаела от тях и че реториката на Германия е била неуместна.

Във вторник Пентагонът заяви, че ще изтегли за постоянно около 4000 военни от Европа като част от по-широк преглед на силите. Той трябваше да накара съюзниците от НАТО „да поемат основна отговорност за конвенционалната отбрана на Европа“, заяви говорителят Шон Парнел. Това беше в унисон със заявлението на Ванс относно решението за Полша, който го нарече „временно забавяне“.

На среща на външните министри на НАТО тази седмица съюзниците планират да поискат от САЩ да избягват нови изненадващи съобщения за движения на войски в Европа, съобщи високопоставен дипломат от страна членка на алианса.