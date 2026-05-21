Stellantis предприема една от най-големите промени в историята на автомобилната индустрия

Stellantis NV ще съсредоточи инвестициите си върху четири основни марки в рамките на широкомащабно рестартиране, за да повиши рентабилността, а известни марки като Chrysler, Alfa Romeo и Opel ще играят по-малка роля в бизнеса ѝ, съобщава Bloomberg.

Планът, наред с новите цели за спестявания, има за цел да повиши възвръщаемостта на групата в Северна Америка до 10% до 2030 г. и до 5% за Европа.

Реорганизацията, представена на среща с инвеститори в САЩ, следва редица неуспехи, които доведоха до безпрецедентни сделки с конкуренти от Китай.

Първоначалната реакция на инвеститорите беше негативна. Акционерите очакваха по-агресивни ходове за рационализиране на голямото портфолио от марки. Акциите на Stellantis поевтиняват с около 7,4% на борсата в Милано в следобедните часове.

Оперативният марж на компанията достига едва 2,5% през първото тримесечие, което разочарова инвеститорите. Групата от 14 марки се опитва да се възстанови от мрачен период, след като загуби две трети от стойността си на борсата през последните две години.

Stellantis планира да инвестира около 60 млрд. евро до 2030 г., да пусне на пазара повече от 60 нови модела и да унифицира архитектурата на автомобилите, за да намали разходите.

Около 70% от разходите ще бъдат насочени към ключовите марки Jeep, Ram, Peugeot и Fiat. Останалите брандове, които включват също Dodge и Citroen, ще се фокусират върху по-силен регионален фокус, като същевременно ще се възползват от груповите разходи за нови платформи, задвижвания и технологии.

Като цяло, Stellantis си е поставила за цел да постигне 6 млрд. евро годишни икономии до 2028 г. в сравнение с нивото от миналата година. Ключов елемент ще бъде намаляването на излишния производствен капацитет в Европа, където китайските автомобилни производители, водени от BYD Co., се разширяват бързо.

Компанията ще свие европейското производство с 800 000 превозни средства, отчасти чрез преоборудване на фабрики за други функции.

Dongfeng Motor Corp. и Zhejiang Leapmotor Technology Co. ще получат достъп до заводи на Stellantis в Испания и Франция, тъй като Европейският съюз (ЕС) обмисля защитни индустриални мерки в допълнение към митата върху произведените в Китай електрически превозни средства.

Leapmotor, която управлява съвместно предприятие със Stellantis, ще предоставя конкурентна технология за електрически превозни средства на европейския концерн. Мерките бележат най-дълбокото сътрудничество в Европа с китайските производители на автомобили до момента.

Stellantis също така обяви, че ще си партнира с индийската Tata в Азиатско-Тихоокеанския регион, Африка, Южна Америка и Близкия изток в производството на автомобили и свързани продукти. Групата посочи ден по-рано, че проучва разработването на автомобили в САЩ с британската компания Jaguar Land Rover, която е част от Tata.

За луксозната марка Maserati, Stellantis планира да добави два нови електрически модела. През декември компанията ще представи пътна карта за бранда в Модена, Италия.

Многобройните марки на Stellantis се оказаха сериозен проблем от самото начало на групата, която беше създадена от сливането на Fiat Chrysler с френската PSA Group през 2021 г. Тогава ръководителите смятаха, че добавянето на мащаб и привличането на повече ресурси за прехода към електрически превозни средства ще помогнат да се конкурират по възвръщаемост с Volkswagen Group и Toyota Motor Corp. Стратегията се оказа ефективна, но само за известно време. Stellantis генерира двуцифрени маржове под ръководството на бившия изпълнителен директор Карлос Таварес, но безмилостното му намаляване на разходите в крайна сметка се отрази на качеството и доведе до появата на автомобили, които не успяха да се конкурират с други модели.

Преобразуването на бизнеса ще започне на фона на помрачен геополитически фон, който се отразява и на конкурентите. Повишените лихвени проценти и покачващите се цени на петрола възпират купувачите, а митата подкопават печалбите.