Stellantis ще съживява европейския пазар с малък електромобил на цена от 15 хил. евро

Stellantis планира да пусне нова категория малки, евтини и напълно електрически превозни средства в усилиято си да съживи свиващия се сегмент на евтини автомобили в Европа и изпитващия затруднения производствен сектор, предава Ройтерс.

Собственикът на Fiat, Opel и Citroen заяви, че производството на достъпните, компактни и напълно електрически коли E-Car ще започне през 2028 г. в завода ѝ в Помиляно д’Арко в Италия с потенциални „значителни“ обеми.

Те ще са на цена от около 15 хил. евро, съобщи запознат с въпроса източник.

Автомобилните компании пренебрегваха евтините, опростени модели през последните години поради нарастващите разходи, свързани с електрификацията и регулациите в областта на безопасността, както и в търсене на по-високи маржове, които ги тласнаха към средни по размер и по-големи коли.

E-Car ще разчита на партньорства, за да задържи разходите ниски и да ускори развитието и ще подкрепи работни места в местното производство, съобщи Stellantis в изявление във вторник.

Главният изпълнителен директор Антонио Филоса, който трябва да представи нов бизнес план на 21 май, заяви, че компанията има за цел да отговори на търсенето на „малки, стилни коли“, произведени в Европа за европейския пазар, и добави, че E-Car ще се предлага в „нови модели за многобройни брандове“.

Stellantis заяви, че Европа, където правилата за безопасност и въглеродни емисии значително увеличиха разходите за нови коли, се нуждае от ново поколение опростени, икономични малки автомобили по примера на японските „кей-коли“.

Кей автомобилите са градски автомобили, продавани традиционно в Япония с ограничения за размера и двигателя, които се радват на по-ниски данъци и разходи за застраховка. Те обхващат значителна част от местния пазар.

Европейската комисия (ЕК) призна новия сегмент на микроавтомобилите заради потенциала му да подкрепи работните места в дизайна и производството в Европа и да спомогне за по-широкото възприемане на електромобилите, особено за ежедневно придвижване в града, съобщи Stellantis.

Компанията предупреди, че без по-достъпни електромобили стремежът на ЕС към придвижване без емисии може да бъде блокиран, особено сред потребителите с по-ниски доходи.

Характеристиките за безопасност в ЕС като сензори, които засичат дали шофьорът заспива, или SOS бутон, се изискват в колите – от най-малките до по-големите SUV модели с по-големи последици за цените на колите, използвани основно за кратки пътувания в града.

С очакваните големи обеми E‑Car трябва да помогне на Stellantis да подобри недостатъчно използвания си капацитет за производство в Европа, цел, която Филоса преследва, включително като разширява сътрудничеството с китайския партньор Leapmotor.

Двете автомобилни компании обявиха по-рано този месец съвместно производство за изграждане на два модела в Испания, като Stellantis намекна, че сътрудничеството в производството с Dongfeng може да се разшири извън Китай.

Заводът в Помиляно произвежда редица модели, включително Fiat Panda, които трябва да останат в производство поне до 2030 г.

Италианските профсъюзи приветстваха съобщението и заявиха, че новото производство в крайна сметка би трябвало да позволи на завода да достигне пълна заетост. Те също така потвърдиха цената на E-Car.