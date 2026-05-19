Отбранителният сектор оглави ръстовете на европейските борси

По-голяма част от основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват последните новини от геополитическия фронт, съобщава CNBC.

Европейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,27% до 611,81 пункта.

Германският показател DAX записа ръст от 0,49% до 24 428,17 пункта.

Френският измерител CAC се понижи с 0,07% до 7981,76 пункта.

Британският индекс FTSE се повиши с 0,07% до 10 330,55 пункта.

Германското правителство обяви планове за реприватизация на енергийната група Uniper, която беше спасена по време на европейската енергийна криза през 2022 г. срещу 13,5 млрд. евро. Правителството, което притежава 99,12% дял в Uniper, обяви намерението си за продажба или листване на групата в това, което може да се окаже една от най-големите европейски сделки тази година.

Новината оскъпи акциите на Uniper с 4,8 на сто.

Книжата на компаниите от отбранителния сектор поведоха ръстовете в Европа, след като стана ясно, че Швеция ще закупи военноморски фрегати от Франция, което ще бъде най-голямата военна инвестиция на скандинавската страна от десетилетия. Шведската компания Saab ще разработи радарни и оръжейни системи за военноморските сили на страната. Акциите на компанията поскъпнаха с 4,3 на сто.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 19 май.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на на американските главнокомандващи да отменят „планираната атака срещу Иран утре“ след призива от страна на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

„Ще бъде сключена сделка, която ще бъде много приемлива за САЩ, както и за всички страни в Близкия изток и отвъд него. Тази сделка ще включва, което е важно, (условието) НИКАКВИ ядрени оръжия за Иран!“, написа в Truth Social Тръмп.

Междувременно руският президент Владимир Путин е на визита в Пекин за двудневна среща на върха с китайския президент Си Дзинпин, само дни след посещението на Тръмп в Китай. Срещата, насрочена за 19-20 май, е втората на китайския и руския лидер през последната година, тъй като Пекин се стреми да управлява отношенията си с Вашингтон и Москва.

Във фокуса на пазарите попаднаха и данните за безработицата във Великобритания, която расте до 5% през март, в сравнение с 4,9% през февруари. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха нивото на безработица да остане непроменено.

Отделно, Европейският парламент прие по-строги правила за защита на стоманодобивната индустрия на ЕС от евтина конкуренция от страни като Китай. Мнозинство от евродепутатите в Страсбург подкрепиха значително намаляване на количествата стомана, които могат да бъдат внасяни в ЕС без мито, като вносът над определения лимит ще бъде облаган с по-висока наказателна тарифа.