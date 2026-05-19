От прозрачност до електрически градски транспорт - идеите на КЗК за пазара на горива

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изготвила план, включващ спешни, стабилизиращи и дългосрочни действия за овладяване на кризата на пазара за горива, съобщават от институцията. В плана за действие са вписани 23 кокретни мерки, които ще бъдет представени на правителството и други заинтересовани институции.

Една от основните мерки, посочени от КЗК, е сформирането на оперативен щаб към Министерския съвет, в който да участват институции и браншови организации. Той ще следи доставките, цените, наличностите в складовете и ще оценява рисковете от недостиг на горива, както и цялата верига на доставките.

Предвижда се още и създаването на седмичен индекс на горивата, който да следи цените, маржовете, наличностите и търговските потоци. Това трябва да даде по-голяма прозрачност на пазара и да ограничи спекулата, пишат още от КЗК и предлагат засилен контрол и мониторинг на цялата верига на доставките - от производството и вноса до търговията на дребно до план за непрекъснатост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол.

До 2024 година България получаваше петрол основно от Русия (80%), но след санкциите срещу руския петрол разшири доставките си. Според коментар на специалния управител на рафинерията Румен Спецов в момента страната ни не получава петрол от държава, зависеща от Ормузкия проток, но цената се влияе от случващото се на пазара, както и от блокираните в протока танкери, които не могат да бъдат използвани.

Според заявленията на служебното правителство доставките за рафинерията в Бургас са осигурени, а и има и резерви за 90 дни.

От КЗК са направили и анализ на действията на служебното правителство на пазара на горива и техният извод е, че те само са отложили "ценовата спирала", разминавайки цената на едро и на дребно. Но от антимонополната комисия казват, че това поведение може да бъде квалифицирано като "ценова преса" и да доведе до фалит на малки участници на пазара.

По тази причина и от комисията са прекратили тази мярка на 9 април.

Стабилизиращите мерки, които предлага КЗК, са свързани основно с финансови инструменти за осигуряване на ликвидност и гаранции за критични доставки, включително и удължаване на отсрочки за увеличението на тол такси, преразглеждане на изискванията за биокомпоненти и акцизните ставки, както и създаване на фонд "Стабилизация на горивата", в който да влизат увеличените приходи от ДДС.

Като дългосрочни мерки за пазара на горива от КЗК виждат ускоряване на електрификацията на градския транспорт (за намаляване на потреблението на горива) и използване повече на жп превози, както и реформа за достъпа до данъчни складове и енергийна ефективност за малките и средните предприятия.