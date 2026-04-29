Производството на дизел в България продължава да се възстановява през февруари

Производството на дизелово гориво в България продължава да се увеличава и през февруари и вече достига 230 хил. тона. Това е с 2,5% по-малко спрямо февруари 2025 година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Производството на дизел рязко намаля през ноември и декември, което съвпадна с прехвърлянето на управлението на рафинерията на "Лукойл" в ръцете на държавата. В тези месеци рафинерията произвеждаше около 170 хил. тона дизелово гориво.

Специалният управител Румен Спецов призна по време на изслушване в парламента, че е имало проблеми с организацията на работата, които постепенно се изглаждат.

В началото на годината производството на дизел се увеличава, но доставките на вътрешния пазар започват да намаляват. Данните показват, че през февруари на вътрешния пазар са доставени 183 хил. тона дизелово гориво, което е намаление от 22,5% на годишна база.

При бензина тенденцията за ръст се чупи през февруари - произведени са 115 хил. тона, тоест без промяна спрямо 2025 година, но спрямо януари има спад от 5%. Доставките на пазара намаляват с 34% спрямо февруари миналата година и достигат 37 хил. тона.

Стастистиката за производство и доставки на енергийни продукти на НСИ показва още и срив на добива на твърди горива - с 48% до 1,33 млн. тона, което най-вероятно е свързано и с намаляващото производство на електроенергия. 1,38 млн. тона са доставките на твърди горива на пазара, което е намаление с 47%, а недостигът се попълва с внос.

Производството на електроенергия се свива със 17% през февруари на годишна база до 3,5 тераватчаса. Почти цялата електроенергия е реализирана на вътрешния пазар - 3,46 тераватчаса, което е спад от 3,7% спрямо февруари 2025 г.

През втория месец на годината в страната са доставени и 311 млн. куб. м природен газ, или с 1% повече спрямо миналия февруари.