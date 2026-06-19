Румен Радев: България няма да подкрепи санкции срещу Вагит Алекперов

България няма да подкрепи санкции срещу Вагит Алекперов, съобщи днес премиерът Румен Радев след края на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Няма да пуснем санкциите в такъв вид, имаме право на глас и ще го употребим, добави Радев, цитиран от БТА.

В обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на "Лукойл", поясни премиерът. Това е човекът, вложил много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа, добави Радев. Имайки предвид, че "Лукойл" предяви арбитраж за 3 млрд. към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава да се простреляме в крака, коментира премиерът.

Той добави, че с украинския президент Володимир Зеленски снощи са разговаряли за възможностите нашата страна да използва опита на Украйна в производството на дронове. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, може да осъществим трансфер на тези технологии в България със съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на Българската армия, посочи Радев.

По неговите думи срещата със Зеленски е била много ползотворна, като са били обсъдени също възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, най-вече в енергетиката. България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на газопреносните и електропреносните системи, договорите с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, отбеляза премиерът. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион расте, а България предоставя условия за диверсификация и сигурност на доставките, допълни той.

По повод днешното съобщение на Европейската комисия, че дава предварително одобрение за четвърто плащане за нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост, Радев каза, че това показва ясно доверието в българското правителство. Това е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия, обобщи премиерът.