Милиардите на Revolut показват, че регулаторите не са фатални за иновациите

Предприемачи и инвеститори на рисков капитал често се оплакват, че са затруднявани от правила и регулатори във Великобритания и Европа. Амбициите им са осуетявани, инвеститорите се отблъскват, а резултатът е по-малко иновации и по-бавен растеж, както се твърди. Но ето че има и Revolut, пише Пол Джей Дейвис в статия за Bloomberg.

Базираната във Великобритания финтех компания имаше много оплаквания в миналото от препятствията, на които се е натъквала, но изглежда като съвършен пример за система, която работи добре за всички участници – за самата бързоразвиваща се и революционна компания, за нейните клиенти и в крайна сметка за финансовите ѝ поддръжници.

Приложението за плащания и банкови услуги подготвя частна вторична продажба на акции при оценка от 115 млрд. долара според Bloomberg News, което е с над 50% повече от 75 млрд. долара, на които се оценяваше преди малко повече от шест месеца. През това време компанията е привличала по около 2 млн. нови клиенти всеки месец в около 40 страни, като в същото време бързо е увеличавала приходите и кредитирането си.

Ник Сторонски, нейният основател, роден в Русия, притежава дял на стойност близо 20 млрд. долара. Той ще нарасне на най-малко 36 млрд. долара, ако планираната продажба на акции се осъществи.

Може би Revolut е успяла да постигне това въпреки всички трудности и предпазливостта на регулаторите. Компанията съществува от малко над десет години и макар че още в началото получи европейски банков лиценз чрез Латвия, ѝ трябваха пет години, за да приключи процеса по получаване на пълен банков лиценз във Великобритания. Чакането в Индия беше сходно.

Въпреки това през последните пет години нетните ѝ приходи (както би ги измерила традиционна банка) нараснаха почти десет пъти, а компанията пуска нови продукти с главозамайваща скорост. Както каза главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън: "Завиждам им, по дяволите. Гледайте тези хора, те действат“.

Приходите на Revolut се изстреляха нагоре през последните години – годишни нетни приходи по вид. Графика: Bloomberg LP

Нови функции се прибавят толкова често и с толкова лек управленски подход, че миналото лято Европейската централна банка принуди Revolut да направи кратка пауза, за да гарантира, че разполага с достатъчен вътрешен надзор върху дейността на служителите си, съобщи Financial Times. Това не прилича на закостенели хора, които не успяват да са в крак с иновациите, а на разумен начин да се гарантира, че предприемаческият ентусиазъм няма да се превърне в необуздан хаос.

В крайна сметка Revolut, подобно на повечето ѝ конкуренти във финтех сектора, премина през редица първоначални затруднения. Финансовата ѝ отчетност и механизмите ѝ за контрол срещу изпирането на пари трябваше да бъдат засилени, тъй като растежът на компанията предизвика опасения у регулаторните органи дали тя наистина знае кои са много от клиентите ѝ и защо изпращат пари в чужбина. През 2023 г. компанията обяви загуба от 20 млн. долара поради пропуски в дейността ѝ в САЩ, които позволиха на хакери да изтеглят средства от платежната ѝ система. Тя също така трябваше да инвестира значителни средства в персонал и технологии за предотвратяване на измами след поредица от проблеми с клиенти във Великобритания през 2024 г.

Финансовият сектор е силно регулиран по причини, които малцина биха оспорили – не искаме наркотрафиканти или терористи да прехвърлят свободно пари по целия свят, нито искаме хората лесно да губят пари заради престъпници и измами. Всяка банка със значителни размери, която не полага достатъчно усилия, за да предотврати измамите и изпирането на пари, може да излезе от бизнеса и по този начин да подкопае доверието в по-широката система.

Самият Сторонски призна през 2024 г., че е сгрешил, като се е опитал да избегне регулациите в началото, тъй като щеше да е по-лесно да получи необходимите лицензи, когато Revolut беше по-малка компания. „Когато имате 10 млн., 20 млн. или 50 млн. клиенти, всеки регулатор ви подлага на внимателна проверка, преди да ви издаде лиценз. Но ако имате само 100 хил. клиенти, е много по-лесно за тях да ви дадат лиценза, тъй като не е толкова рисковано“, отбеляза той. Днес Сторонски си е подстригал косата и по-често носи костюм.

Но дори с тези ограничения Revolut продължава да отчита резултати, на които би завидяла почти всяка технологична компания, да не говорим за традиционен кредитор с физически клонове. Общият обем на депозитите ѝ от 37 млрд. паунда (50 млрд. долара) в края на 2025 г. бе нараснал с повече от 60% спрямо предходната година. Миналата година компанията увеличи кредитирането над два пъти до 2,2 млрд. паунда без видимо (засега) повишаване на кредитния риск, тъй като разшири дейността си към ипотечните кредити наред с кредитните карти.

Базата ѝ от клиенти в света от около 75 млн. души е по-голяма от тази на Barclays с над 20 млн. души. Малкият обем на отпусканите от Revolut заеми и по-ограничените услуги, които използват много от клиентите ѝ, означават, че компанията генерира по-малко приходи, отколкото Barclays получава от клиентите си, засега. Но скоростта на растежа и перспективата за продажби на повече услуги на повече хора по-късно са факторите, които определят оценката на компанията. Ако предстоящата продажба на акции се окаже успешна, Revolut ще струва с около една трета повече, отколкото струва днес Barclays, която е създадена през 1690 г.

Целта на Revolut е да достигне сто милиона клиенти, които да я използват ежедневно в сто страни през следващите няколко години. Очаква се също компанията да се насочи към листване на борсата при оценка межу 150 млрд. и 200 млрд. долара, вероятно още през 2028 г., според редица съобщения в медиите. Тогава делът на Сторонски ще струва близо 80 млрд. долара.

Регулаторите не се опитват да попречат на компанията да постигне целта си. Точно обратното, те се опитват да гарантират, че когато това се случи, тя ще бъде стабилна и устойчива финансова компания. Стандартите, на които Revolut трябва да отговаря в процеса си на растеж, са въведени, за да се гарантира, че конкуренцията във финансовия сектор е здравословна, а не отровна. И строгите правила, макар и винаги скъпи, са защитен ров срещу бъдещи конкуренти.

Инвеститорите трябва да са благодарни за строгостта на режима, която намалява вероятността от катастрофални грешки или фатална загуба на доверие в компанията им в бъдеще, както и за това, че защитава огромната възвръщаемост на инвестициите им.