Иран е постигнал споразумение с Оман за корабоплаването през Ормузкия проток

Иран съобщи, че е постигнал споразумение с Оман по предложен маршрут за доставки през Ормузкия проток, възможна стъпка към повторно отваряне на важния воден път за доставките на енергоносители, съобщава Bloomberg.

В процес на преглед е съвместно изявлене от Техеран и Мускат, което е в последната фаза на редактиране, съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пред репортери според публикация в „Телеграм“. Преговорите между двете страни „продължават напред“ и споразумение ще бъде постигнато, „ако някои трети страни не пречат на този процес“, допълни той.

Иран и Оман водят преговори от няколко дни по план за управление на Ормузкия проток, който се очерта като критична точка в продължаващата война между САЩ и Ислямската република. Багаи не спомена ролята на Вашингтон в изявлението си с изключение на това, че затварянето на протока е било резултат от атаки на САЩ и Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви късно във вторник, че споразумение за Ормузкия проток ще бъде постигнато всеки момент. Той многократно обяви дипломатически пробиви в миналото, но засега не е постигнато трайно споразумение.

По-рано през деня иранската държавна телевизия омаловажи резултата от разговорите между Иран и Оман, като се позова на запознат с въпроса източник, който заяви, че споразумение между Техеран и Мускат няма да означава непременно, че протокът ще бъде отворен незабавно. Това ще зависи от „промяна в поведението на САЩ“, се казваше в съобщението.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви пред държавната осведомителна агенция ИРНА, че Иран и Оман преговарят за „временен маршрут“, който ще остане активен за два до четири месеца, като значителна част от трафика ще преминава през териториалните води на Ислямската република. „Това разбиране не означава пълното повторно отваряне на Ормузкия проток“, допълни той.

Въпреки че видимият трафик през протока е ограничен, милиони барели дневно продължиха да преминават през водния път дори в периоди на завишена враждебност през последните седмици. Производителите от Близкия изток са превозили товари през протока като част от програма за пренос, задействана от редица страни в региона. Дори при сделка за повторно отваряне на Ормузкия проток е вероятно част от блокадата да продължи, тъй като собственици на корабни компании обмислят дали да поемат риска да плават отново през Персийския залив.

Междувременно Ройтерс съобщи, че Иран е предупредил страните от Персийския залив, че нова американска атака срещу територията му ще предизвика ответен отговор срещу критична енергийна инфраструктура в региона. Това съобщават петима запознати източници в момент, когато Техеран се стреми да повиши цената на военните действия, като заплашва най-близките съюзници на Вашингтон в региона.

Предупреждението е било отправено в рамките на множеството дипломатически контакти на високо равнище, след като на 28 юли президентът Доналд Тръмп заплаши да нанесе удар срещу енергийната мрежа и инфраструктура на Иран, съобщават източниците.

Двама високопоставени ирански представители, двама източници от Персийския залив и един високопоставен дипломат от региона, запознати с разговорите, са заявили, че иранският външен министър Абас Арагчи е разговярал със саудитския, турския и катарския си колега, както и с началника на Генералния щаб на пакистанската армия. Всички източници са пожелали да останат анонимни поради чувствителността на въпроса.

Арагчи е призовал съюзниците на Вашингтон в Персийския залив да използват влиянието си върху Тръмп, за да го разубедят да възобнови въздушните удари, казва високопоставеният дипломат. Той е предупредил, че атака срещу Иран ще доведе до ответни действия срещу американски активи и енергийни съоръжения в Персийския залив.

Посланието му е било последователно във всички разговори, посочва дипломатът. „Готови сме да отвърнем, но намирането на дипломатическо решение е най-добрият начин да избегнем по-широка ескалация и разрушения в региона“, е заявил Арагчи.

„Предупреждението на Иран беше недвусмислено – ако Америка атакува инфраструктура на Иран, те ще отвърнат с удари срещу енергийни съоръжения в Персийския залив и други мишени в региона“, отбелязва източник от Персийския залив.

Дипломатическите маневри показват как Иран се опитва да използва заплахата от по-широки разрушения в региона като лост срещу нови удари на САЩ, като поставя страните от Персийския залив, където се намират военни бази на САЩ и те зависят от износа на енергоресурси, в трудно положение между Вашингтон и Техеран.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман впоследствие разговарял с Тръмп и го призовал да отложи военните действия, да се върне към преговорите, да осигури примирие и да продължи усилията за дипломатическо решение, казват високопоставеният дипломат и източниците от Персийския залив.

Предупреждението е било насочено към всички страни от залива, но се е отнасяло основно за Саудитска Арабия и Катар, отбелязва друг източник от Персийския залив. През последните години Иран поправи отношенията си със съседите си от Залива, включително с бившия си враг в региона Саудитска Арабия.

Катар, Оман и Саудитска Арабия призоваха Вашингтон да възобнови преговорите с Техеран и да избегне възобновяване на конфликта на фона на иранските предупреждения, че нови удари на САЩ може да „превърнат региона в огнено кълбо“, посочва втори ирански официален представител.

На 2 август Тръмп заяви, че е приел да отмени атаката срещу Иран, „за да успеем да постигнем бързо споразумение“.

Въпреки че призова Вашингтон да продължи дипломатическите усилия, Рияд е дал ясно да се разбере и че ще се защити, ако бъде заплашен. Втори източник от Персийския залив казва, че Саудитска Арабия е предупредила, че атака срещу територията ѝ ще бъде посрещната с военен отговор.

Според високопоставения дипломат от региона едно от основните препятствия пред споразумение е нежеланието на Вашингтон да позволи на Техеран да заяви, че е постигнал победа.

„САЩ искат нещо, което могат да представят като доказателство, че са спечелили войната“, отбелязва дипломатът.