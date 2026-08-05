Износът на дизел от САЩ достигна рекорд, докато светът се бори за доставки

САЩ са изнесли рекордно количество дестилатни горива миналата седмица в момент, когато вътршните запаси отново намаляха. Това е пореден знак, че надпреварата за дизел в световен мащаб все повече изчерпва запасите на САЩ, пише Bloomberg.

Износът на дестилатно гориво, категория, която включва предимно дизел, както и мазут и други продукти, е нараснал до 1,9 млн. барела дневно миналата седмица, сочат данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ, публикувани в сряда. Това е най-големият обем, регистриран до момента, като надминава предишния рекорд от май.

Световните пазари на дизелово гориво бяха обхванати от хаос в началото на войната между САЩ и Иран, като доставките на суров петрол и рафинирани петролни продукти като авиационно гориво и дизел не можаха да преминат през Ормузкия проток. Натискът се засили след месеците на украински атаки срещу руски рафинерии, които ограничиха капацитета за производство на гориво и в крайна сметка принудиха Москва да наложи забрана на голяма част от износа си на дизел.

Това остави САЩ един от малкото производители на дизел в света с широк капацитет да произвежда гориво и да го изнася в чужбина.

Седмичният износ на дестилатни горива от САЩ достигна исторически рекорд – световните пазари на дизелово гориво загубиха ключови доставки от Близкия изток и Русия. Графика: Bloomberg LP

През последните две седмици износът най-често е бил насочен към Северозападна Европа, сочат данни на компанията за енергийни анализи Vortexa. Европа е „епицентърът“ на световната криза с дизеловото гориво предвид зависимостта ѝ от прекъсванията на работата на рафинериите в Близкия изток и Русия.

По-рано през юли доставките най-често са били насочени към Карибите и към Южна Америка, където вносителите са се запасявали преди сезона за засяване през септември.

Новият рекорд е поставен след пет поредни седмици на износ над 1,5 млн. барела дневно, което изчерпва запасите от гориво на страната, въпреки че рафинериите работят на пълни обороти за производството на дизел. Миналата седмица запасите от дестилатни горива бяпа на най-ниското си ниво за това време от годината от 1996 г. насам, което създава съмнения за криза на пазара с наближаването на есента, когато домакинствата в североизточните щати на САЩ и по целия свят започват да използват мазут за отопление на домовете си.