Китай затяга контрола върху износа на дронове за САЩ и санкционира американски фирми

Китай затяга контрола си върху износа на дронове за САЩ и санкционира множество американски компании в серия от ответни мерки срещу разширяващите се технологични ограничения на Вашингтон, съобщава Bloomberg.

В сряда китайското Министерство на търговията обяви набор от контрамерки в отговор на последните действия на САЩ. То цитира решения, включително забраната на Федералната комисия по комуникациите за някои роботи и силови инвертори, произведени в чужбина, и включването в черен списък на повече от 40 китайски компании, обвинени в набиране на уйгури за принудителен труд.

Като част от пакета от ответни мерки продажбите на дронове в САЩ, техните ключови компоненти и свързани с тях технологии, изброени в китайския списък за контрол на износа с двойна употреба, ще бъдат подложени на „строг преглед за всеки отделен случай“, казват от министерството.

Китай, водещият производител на безпилотни летателни апарати в света, за първи път наложи ограничения върху износа на дронове и някои компоненти през 2023 г. Оттогава Пекин постепенно затяга ограниченията си, припомня агенцията.

Миналия декември Федералната комисия по комуникациите (FCC) обяви забрана за повечето дронове, произведени в чужбина, и критични компоненти за безпилотни летателни системи. Забраната се отнася само за внос и продажба на нови дронове, а не за тези, които вече са били продадени или са в употреба.

Министерството на търговията на Китай също санкционира шест американски организации, включително Applied DNA Sciences и Stratum Reservoir, за участието им в санкциите на САЩ заради уйгурската общност в провинцията Синдзян.

Пекин налага санкции и на Compliance Testing за подпомагане на FCC да наложи мерки срещу Китай.

Китай ще разследва и националната сигурност на външната търговия заради вносни принтери, копирни машини и друго офис оборудване с вносен софтуер, съобщава търговското министерство.

Същевременно Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ изготвя забрана за внос на нови китайски модели оптични предаватели, като служителите се надяват да публикуват мярката преди края на годината, съобщава Ройтерс. Ограничението все още може да бъде променено или отложено.

Според Counterpoint Research забраната може би ще навреди на изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект, тъй като китайските производители контролират приблизително две трети от световното предлагане на приемо-предаватели, пише Investing.com.

Coherent и Applied Optoelectronics са най-директно изложените на риск бенефициенти на ограниченията, според компанията.

За големи компании като AWS, Microsoft, Meta и Google последствията също могат да са сериозни и да доведат до „ескалация на разходите и забавено внедряване на клъстери с изкуствен интелект“.

Оптичните предаватели преобразуват електрическите сигнали в светлинни импулси, за да преместват данни по оптични кабели в центровете за данни, което ги прави критична връзка.

Акциите на китайските производители на оптични модули се сринаха рязко в азиатската търговия в сряда след публикацията.