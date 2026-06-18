Украйна систематично "превръща Крим в остров", отново гори рафинерията в Москва*

Сегашната криза с горива в Крим не е инцидентна, а резултат от систематичната работа на Украйна, признава руският телевизионен канал RTVI, след като екип от журналисти реши да премине през магистралата М-14 от Ростов на Дон до Крим, наричана Р-280 "Новоросия" в Русия. В материала си те говорят за ударите по цистерни с горива, заради които частни компании вече отказват курсове - застрахователите компании не изплащат обезщетения при такива атаки.

По Кримския мост е забранен превозът на петрол и петролни продукти с жп транспорт, както и с големи цистерни след атаката през есента на 2022 година.

През последните месеци украинските дронове унищожиха най-голямата петролна база на полуострова - във Феодосия, заради което и търговските компании вече отказват да съхраняват петрол и петролни продукти в подобни съоръжения.

След атака на дронове по жп композиция с гориво затворена за такива товари е и гарата в Джанкой. А в последните седмици започнаха и систематични атаки по мостовете в Херсонска област към полуострова. В нощта срещу 18 юни се съобщава за нова атака, този път на жп прелез над Севернокримския канал край населеното място Роздолне и серия от взривове. В социалните мрежи се отбелязва, че това е един от важните прелези по жп отсечката Керч - Джанкой.

Материалът на RTVI е във връзка с новината, че 80% от направените резервации за летни почивки в Крим са отменени. Причината за това са опасенията за липса на горива.

"Изглежда скоро Крим ще се превърне в остров"

"В момента продължава блокадата с дронове и изглежда скоро Крим ще се превърне в остров. Ситуацията може да доведе до много неочаквани последици за руснаците", каза в интервю за YouTube канала Pressing украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Преди ден лидерът на кримските татари Рефат Чубаров пък призова руснаците да напуснат полуострова, "докато все още могат".

Федоров разказа, че плановете за ударите с дронове са били разработвани в началото на годината и заради липсата на помощи от съюзниците са финансирани от украинския бюджет.

"Направихме правилните покупки - за четири месеца купихме повече дронове, отколкото за цялата предходна година", допълни той. Покупките на дронове, способни на удари на средни дистанции, са с 300% повече спрямо цялата 2025 година, каза още Федеров, без да даде точни данни, но уточни, че резултатите едва сега започват, както и че ефект се вижда и в окупираните западни територии.

За операцията по "логистичния локдаун" Украйна използва и свои, специално разработени разузнавателни дронове. Атаките са не само към Крим, а и към други точки в окупираните територии - в нощта срещу 18 юни е взривен и мост над р. Калка (Донецка област), както и по петролни бази в Мариупол, съобщават още от ВСУ. Министерството на отбраната на Русия не съобщава за работата на системите за ПВО над окупираните територии, с изключение на Крим. Според публикация на ведомството тази нощ са свалени 555 дрона.

Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук коментира пред Kyiv Independent, че Русия се готви за десант на Крим и укрепва позиции на полуострова. Украински анализатори обаче отбелязват, че едва ли това е реалистично очакване заради липсата на достатъчно жива сила за такава мащабна операция.

Дронове за трети път подпалиха рафинерията в Москва

Украйна систематично работи и по енергийни съоръжения в Русия, като дроновете вече успяват да достигнат до руската столица въпреки няколкото пръстена с противовъздушна отбрана. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалени над 180 дрона в нощта срещу 18 юни и това е една от най-масовите атаки към града. За трети път беше подпалена рафинерията на "Газпром Нефт" в Капотня, в покрайнините на града и според геолокализирани данни има попадения в съоръженията за вторична преработка на петрол, които са по-трудни за възстановяване. Властите съобщават и за паднали отломки около търговски център.

Рафинерията е основният производител на горива за Москва - с капацитет за преработката на 12 млн. тона петрол годишно, осигурява към 40% от дизела и бензина за града. Спирането за по-дълго време може да разшири кризата, която вече се наблюдава на бензиностанциите на Русия. В момента в повечето райони на страната бензинът и дизелът се продава с ограничения. Опашки пред бензиностанциите станаха редовна гледка не само в окупираните украински територии, но и в големи градове, включително Санкт Петербург и Москва.

Украйна удари поне 10 руски танкера за шест месеца

От ноември 2025 година Украйна е нанесла щети на поне 10 танкера от т.нар. "сенчест флот" на Русия, отчитат руските военни анализатори след съобщението на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за атака по танкера FINA A в Черно море.

Корабът е под санкциите на ЕС, Швейцария, Великобритания, Канада и Украйна заради преноса на руски петрол в нарушение на санкциите. При удара се е намирал около пристанището в Новоросийск и е плавал под флага на Екваториална Гвинея.

Атаки имаше и в Средиземно, Каспийско и Балтийско море.

В Русия отбелязват, че тази кампания има ефект с натрупването на случаите, защото вече е много трудно да се намери корабособственик, който да е съгласен да превози руския петрол, растат и застраховките и като цяло логистиката се оскъпява.

Битката за Костянтинивка се затяга

Близо година вече продължава битката за Костянтинивка - руснаците успяват да навлязат в града с малки щурмови групи, но засега невинаги успяват да укрепят и задържат напредъка. Руски военни наблюдатели отбелязват изпращането на подкрепления от страна на Дружкивка, както и украински позиции в Часов Яр, които продължават да блокират настъплението.

Институтът за изучаване на войната (ISW) посочва, че е трудно да се направи оценка на положението в Костянтинивка заради множество видеа, генерирани с изкуствен интелект, показващи придвижване на руските военни в града.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1575-ия ден от пълномащабната война (17 юни) показва, че в Костятинивка са регистрирани 19 атаки. През миналото денонощие най-горещите точки на бойното поле са Покровското направление (34 атаки) и Хуляйполе (30 атаки).

Интензивни остават боевете и в Лиманското направление (22), но за пореден ден в Краматорск няма регистрирани атаки, а в Купянск има съобщения за 5 атаки.

ВСУ отбелязва 37-ми пореден ден с над 200 атаки. Регистрираните през миналото денонощие са 259 спрямо 237 ден по-рано. Русия е извършила и 76 въздушни удара с 243 авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела по цели на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9900 fpv-дрона. Въпреки че интензивността се запазва висока, придвижването на бойното поле е бавно, сочат данните и на руските, и на украинските наблюдатели.

България е против санкции срещу руския патриарх Кирил

България се противопоставя на символическите санкции, които нямат икономически ефект, каза министърът на външните работи Велислава Петрова след среща на министрите на външните работи от ЕС. На нея е бил обсъден следващият пакет със санкции на ЕС срещу Русия.

България има и забележки по енергийните санкции, смятайки, че те ще окажат влияние на компаниите на "Лукойл". В същото време американският президент Доналд Тръмп увери, че САЩ премахват облекченията за руския петрол, които позволи през пролетта. Причината е отварянето на Ормузкия проток, което увеличава доставките на петрол.

Европейските санкции трябва да бъдат одобрени единодушно.

Темата за Украйна ще бъде водеща в първия ден на Европейския съвет, който започва днес (18 юни). Това ще бъде първата среща за Румен Радев като премиер. На срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски, който вече пристигна в Брюксел.

В Брюксел ще се проведе и заседание на министрите на отбраната на държавите от НАТО. Генералният секретар на организацията Марк Рюте съобщи пред журналисти, че и САЩ, и другите членове са готови да продължат подкрепата си за Украйна и приветства решението на Г-7 да обмисли предоставяне на лиценз за производство на зенитни ракети за Patriot, както и далекобойни ракети в Украйна.

* Информацията е допълнена с данни от атаките по цели на територията на Русия и окупираните украински области