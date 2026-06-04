Dundee Precious Metals откри голямо находище на злато и мед край мината „Челопеч“

Канадската компания Dundee Precious Metals (DPM) обяви, че нов сондаж в нейния обект край Челопеч е довел до откриването на голямо злато-медно находище на около 1 км от границата на резервите на рудника, съобщава Mining.com.

Сондажът EX_BRESPO_03 пресича 713 метра минерализация при средно съдържание на злато от 1,31 грама на тон и 1,16% мед от 1172 метра дълбочина.

В рамките на този интервал е засечен още по-богат слой с 1,48 грама злато на тон и 1,45% мед при дълбочина от 1487 метра.

Сондажът все още е в процес на разработка.

Резултатите отличават находището „като потенциално изключително висококачествена порфирна система“, пише в бележка анализаторът от RBC Capital Markets Харисън Рейнолдс. „Близостта до съществуващата минна инфраструктура намалява риска при евентуален икономически добив“, добавя той.

Откритието е направено в обекта BSP в югоизточната част на терена „Бревене“, граничещ с мината край Челопеч. Разположена на около 75 км източно от София, „Челопеч“ е една от най-висококачествените действащи златно-медни мини в Европа. В търговско производство повече от две десетилетия, тя служи като основен актив на компанията.

Новата зона, която се намира в хидротермална система с размери над 1000 на 1500 метра, остава отворена за разширяване. DPM заяви, че мащабът на системата и установената досега минерализация предполагат значителен потенциал за растеж, тъй като сондажите продължават.

DPM е мобилизирала пет висококапацитетни сондажни платформи за постигане на целта в рамките на новия сондаж. Планира се до 15 000 метра допълнително сондиране до края на годината, „като ключовият въпрос е дали може да се потвърди непрекъснатостта и геометрията, за да се поддържа ресурс“, коментира още Рейнолдс.

Преди четири месеца експлоатационният живот на мината край Челопеч беше удължен с четири години до 2036 г. Запасите тук се оценяват на 15,3 милиона измерени и индикирани тона, със съдържание на 2,18 грама злато, 9,19 грама сребро и 0,64% мед, което представлява 1,07 млн. тройунции злато, 4,52 млн. тройунции сребро и 216 млн. фунта мед.

Предполагаемите ресурси се оценяват на 9,1 млн. тона, със съдържание на 1,96 грама злато, 9,38 грама сребро и 0,57% мед на тон, което представлява съдържание на метал от 573 хил. тройунции злато, 2,74 млн. тройунции сребро и 114 милиона фунта мед.

DMP прогнозира, че Челопеч ще произведе между 150 хил. и 170 хил. тройунции злато тази година, както и от 29 до 34 млн. фунта мед.

Според българския експерт по управление на природните ресурси Боян Рашев новината за сондажа може да се окаже едно от най-важните събития за европейската минна индустрия през последните години. В публикация във Facebook Рашев посочва, че е впечатляващо, че подобна концентрация на металите е проследена в огромен интервал от над 700 метра.

„Именно комбинацията между дебелина и съдържание превръща един сондаж в бъдеща мина“, изтъква експертът.

По думите му ще бъдат значителни и преките ползи за държавата. „България прие нова методика за определяне на концесионните възнаграждения, която силно ще увеличи дела на държавата от стойността на добитите метали. При благоприятна пазарна конюнктура - каквато безспорно е налична в момента - ефективното концесионно плащане може да достигне около 8% от стойността на продукцията. Това означава, че всяко увеличение на запасите и удължаване живота на мината ще носи допълнителни приходи както за държавния бюджет, така и за общините“, пише Рашев.