Инфлацията във Великобритания се е забавила до 2,6% през юни

Годишната инфлация във Великобритания се е забавила до 2,6% през юни спрямо отчетените 2,8% през май. Това показаха официални данни, цитирани от Ройтерс.

В анкета на медията икономистите очакваха среден темп от 2,7%, след като рязкото поскъпване на енергоносителите, предизвикано от войната в Иран, отслабна през месеца след влизането в сила на временно примирие.

Скокът в енергийните цени оказа особено силно влияние върху Великобритания заради зависимостта ѝ от вносен природен газ.

През по-голямата част от последните пет години инфлацията в страната остава над целевото ниво от 2%, определено от Английската централна банка (АЦБ). От институцията посочиха, че очакват ценовият натиск да се засили до 3% през третото тримесечие.

Инвеститорите очакват АЦБ да запази основния си лихвен процент без промяна на ниво от 3,75% на заседанието си следващата седмица, докато продължава да оценява влиянието на конфликта в Близкия изток.

Част от членовете на Комисията по парична политика, които през юни гласуваха за повишаване на разходите по заемите, са обезпокоени, че инфлацията може трайно да остане над целта.

На този фон данните на британската Национална статистическа служба (ONS), публикувани миналата седмица, очертаха малко по-благоприятна картина за икономиката на Великобритания през май. Това донесе известно облекчение на новия министър-председател Анди Бърнам, който встъпи в длъжност в понеделник.