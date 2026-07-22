Сергей Лавров и Марко Рубио ще се срещнат в рамките на форума АСЕАН

Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че ще се срещне с американския държавен секретар Марко Рубио утре, четвъртък, в кулоарите на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във филипинската столица Манила.

Той допълни, че на срещата ще се поинтересува за изказванията на американския президент Доналд Тръмп за скорошно решаване на конфликта в Украйна, предаде ТАСС.

"При всички положения срещата ще бъде полезна, по-добре е директно да задаваш въпроси и да получиш отговор", подчерта руският министър.

По-рано Доналд Тръмп, в интервю за телевизия Fox News, заяви, че войната в Украйна може да приключи до края на неговия президентски мандат.

Марко Рубио потвърди, че утре ще разговаря със Сергей Лавров.

"Ще поговорим още утре", каза той пред журналисти, след среща с китайския външен министър Ван И в кулоарите на срещата на АСЕАН.

Кремъл омаловажи смените в украинската армия

Назначаването на Михайло Драпати за нов главнокомандаващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви днес Кремъл, като увери, че руската армия ще продължи да настъпва, предаде Франс прес.

"Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски отстрани главнокомандващия Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати на най-високия военен пост.

В сряда той заяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще замени Андрий Хнатов като началник на Генералния щаб на Украйна, продължавайки кадровите промени в армията, предаде Укринформ.

"Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Двама души бяха ранени при ракетен удар по Одеса

Двама души бяха ранени при руски ракетен удар по Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени по жилищната инфраструктура в един от районите на черноморския град.

Ракети атакуваха града от акваторията на Черно море към 12:27 часа, отекнаха силни взривове.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

/БТА/