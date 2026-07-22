Време ли е за възстановяване на криптопазара? Трейдърите изглежда мислят така

Движенията на индекса S&P 500 не са твърде драстични през последните дни, но криптоактивите набират инерция на заден план, съобщава CNBC. Биткойнът поскъпна във вторник, достигайки най-високото си ниво от средата на юни.

Може ли това да е завръщането, което криптобиковете чакат почти година? Трейдърите на опции върху акции, обвързани с класа дигитални активи, изглежда мислят така, залагайки на кол опции за iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), криптотрезора Strategy на Майкъл Сейлър и най-вече – оператора на платформата за търговия Coinbase Global.

Акциите на Coinbase поскъпнаха с над процент в следборсовата търговия във вторник след сесия на зелено до цена от близо 176 долара. По-рано този месец цената им спадна под 150 долара – ниво, което акциите са тествали и задържали многократно от началото на 2024 г. Потоците от опции към акциите бяха изключително бичи – с над 114 хил. изтъргувани кол опции спрямо малко под 50 хил. пут опции. Повече кол опции бяха купени, отколкото продадени, като купените кол опции бяха над четири пъти повече спрямо пут опциите.

Опциите за Robinhood Markets също отразяват бичите настроения по отношение на Coinbase. От общо 170 хил. договора, търгувани с акциите на брокерската компания, 125 хил. са били кол опции, като купените кол опции са шест пъти повече от купените пут опции, според данни на ThinkOrSwim.

Бичите залози за брокерите най-вероятно ще се изплатят, ако цените на криптовалутите се възстановят, като потоците от опции около биткойн ETF-а IBIT показват, че това може да се случи. В този фонд са купени повече от два пъти повече кол опции от пут опции, въпреки че са продадени повече кол опции от купени, което предполага по-неутрална до бича перспектива.

Едно възможно облекчение за биткойн биковете: трейдърите са купили два пъти повече кол опции от пут опции за Strategy, чиято цена намаля с повече от 75% през последната година и може би е основен източник на криптотревогите.

Към 17:25 ч. българско време биткойнът поевтинява леко с 1,74% за денонощието до 65 632 долара.