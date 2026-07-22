Индексът S&P 500 отстъпва на фона на рязкото поскъпване на петрола*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се понижава в сряда, притиснат от ръста на цената на петрола, докато инвеститорите се подготвят за нова порция корпоративни финансови отчети, предава CNBC.

Бенчмаркът отстъпва с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 0,1%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,58% до 93,36 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,23% до 86,22 долара за барел.

Това се случва след единадесетия пореден ден на американски удари срещу Иран, като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Техеран „не проявява сериозност в преговорите“.

„Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, ще направим необходимото, за да защитим нашите интереси, както и интересите на нашите съюзници“, каза той. Рубио също така заяви, че американските сили ще „продължат да защитават корабоплаването“ през Ормузкия проток.

Трейдърите следят внимателно движението на цените на петрола, тъй като се опасяват, че по-скъпата суровина може да поддържа високите цени на потребителските стоки за дълго време, което от своя страна може да накара Федералния резерв да повиши лихвените проценти.

Корпоративните отчети също са във фокуса на инвеститорите. Финансовите си резултати за второто тримесечие трябва да представят ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments и Alphabet.

Пазарните участници ще следят внимателно за информация относно разходите за изкуствен интелект (AI), търсенето на облачни услуги, бюджетите на компаниите за технологични инвестиции и перспективите за втората половина на годината.

Те остават съсредоточени и върху въпроса дали силното търсене на AI инфраструктура и софтуер ще продължи да оправдава високите оценки на технологичните компании с напредването на сезона на отчетите.

„Сезонът на отчетите за второто тримесечие набира скорост, но тъй като повечето големи доставчици на облачни услуги все още не са публикували резултатите си, пазарът продължава да очаква ясен сигнал доколко инвестициите в изкуствен интелект вече се превръщат в приходи и как това ще се отрази на бъдещите капиталови разходи“, коментира Джулия Херман, глобален пазарен стратег в New York Life Investment Management.

Междувременно акциите на Super Micro Computer поскъпват с 14%, след като производителят на сървъри прогнозира по-високи от очакваните маржове на печалба за четвъртото фискално тримесечие. Компанията съобщи, че през периода е получила нови поръчки на стойност над 60 млрд. долара.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,638%, а тази по 30-годишните - до 5,137%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,1% до 101,051 пункта.

Златото поскъпва с 1,61 на сто и се търгува на цена от 4142 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.