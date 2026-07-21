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Надценените имоти трудно намират купувач, атрактивните се продават бързо

Огромна част от сделките у нас продължават да се финансират с банков кредит, посочват брокери на недвижими имоти

22:15 | 21.07.26 г.
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Снимка: magnific
Снимка: magnific

Пазарът на недвижими имоти в България през 2026 г. е значително по-спокоен в сравнение с края на миналата година. Купувачите вече имат повече време за избор, преговарят по-успешно за цената, а продавачите трудно реализират сделки, ако предлагат надценени имоти. Около това мнение се обединиха Николай Джанев, управител на JJ Corporation, и Стоян Стоянов, управител на Dot.Won Estate, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите на Стоянов най-голямата промяна спрямо 2025 година е, че купувачите вече не бързат с решенията си за покупка. „Купувачите избират повече - не само локация, сграда и инвеститор, но и цена. Искат по-големи отстъпки. Вече го няма този натиск, който наблюдавахме през миналата година“, посочи събеседникът.

Джанев също определи настоящата ситуация като „пазар на купувача“. Купувачът се чувства по-комфортно, може да избира, да претендира за по-добри условия и да изчака, защото очаква, че ще се появят още добри предложения, посочи той.

По негови наблюдения атрактивните имоти продължават да се продават бързо, но това вече не важи за всички оферти. Надценените имоти трудно намират купувач. „Когато имаме нещо наистина интересно и правилно оценено, то се продава за часове. Масово обаче продавачите очакват ръстът от 2025 г. да продължи и искат цени, които вече са непостижими. Ако искат да продадат, е нужна корекция надолу“, посочи той.

Според Стоянов поведението на купувачите зависи изцяло от целта на покупката. При покупка за собствено ползване основните критерии са инфраструктурата, средата, достъпът, близостта до училища и детски градини, качеството на сградата и едва след това самият апартамент. При инвестиционните покупки водещи са цената, схемата на плащане, репутацията на инвеститора и потенциалната доходност.

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По думите на Джанев интересът към покупките на „зелено“ отслабва. Досега инвеститорите капарираха на ниска цена и след година-две препродаваха правото си с добра печалба. В момента тази възвръщаемост вече не е сигурна и много хора предпочитат да изчакат.

И двамата гости отбелязаха, че огромна част от сделките продължават да се финансират с банков кредит. Джанев посочи, че между 90% и 95% от сделките на агенцията се реализират чрез ипотечно финансиране. Хората предпочитат да не изразходват всичките си спестявания. При сегашните лихви им е по-комфортно да запазят резерв и да изплащат кредита.

Стоянов допълни, че достъпът до банково финансиране остава добър въпреки по-високото самоучастие и по-строгите банкови критерии.

Според Джанев глобалната несигурност също допринася за по-бавния пазар.

"Повечето хора, които купуват жилище в момента, го правят за собствено ползване и вземат решението след внимателна преценка на финансовите си възможности. При по-високи лихви част от купувачите вероятно ще отложат покупката си", смята той.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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Последна актуализация: 22:15 | 21.07.26 г.
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