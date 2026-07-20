Австрия търси начини да избегне притока на екстремисти към родния дом на Хитлер

Австрия ще обособи полицейски участък в сградата, където е роден Адолф Хитлер през 1889 г., с цел да сложи край на продължилия десетилетия обществен дебат за това как да се предотврати превръщането на имота в поклонническа дестинация за крайнодесни екстремисти, съобщава Bloomberg.

Трансформацията на стойност 20 млн. евро е резултат от национализацията на сградата в Браунау ам Ин, северно от Залцбург, на границата на Австрия с Германия. Министърът на вътрешните работи на страната Герхард Карнер ще открие официално новия полицейски участък на 22 юли.

Правителствена комисия от експерти отхвърли предложенията за създаването на музей поради риска, че сградата може да бъде погрешно приета от посетителите. Плановете за разрушаването ѝ също бяха блокирани, тъй като сградата, изградена през XVII век, е част от историческия център на града и е под закрилата на културното наследство. Комисията се опасява, че разрушаването ще се приеме като отричане на историята на мястото.

Използването на родното място на Хитлер като полицейски участък ще осигури „ограничен обществен достъп и присъствие на държавна власт“, ​​заявява комисията от 13 експерти в своя доклад. „Освен това правителствената институция би осигурила и висока степен на стабилност и обществено доверие“.

Някои граждани обаче разкритикуваха решението. Само 6% от общо 1000 респонденти подкрепят административно използване на обекта в проучване от 2023 г. Повече от половината анкетирани подкрепят създаването на институция, посветена на паметта, антифашизма и толерантността, докато една четвърт предлагат разрушаването ѝ.

По време на нацисткото управление сградата се превръща в място за поклонение на диктатора. След като е върната на първоначалните си собственици като част от реституцията през 1952 г., къщата е отдадена под наем обратно от правителството. През годините е използвана като училище и като център за социални грижи; австрийското правителство експроприира сградата през 2016 г., след като години наред стои неизползвана.

Щефан Марте, архитект от Фелдкирх, който ръководи преобразуването на обекта в полицейски участък, казва, че реконструкцията има за цел да върне сградата към корените ѝ от XVII век.

Решаването на въпроса с наследството на нацизма се превърна в спорна тема в Австрия, която в продължение на десетилетия разпространява „мита за жертвата“, основан на анексирането ѝ от Германия през март 1938 г. Оттогава обществената памет се измества, за да включи ролята на австрийците сред висшето нацистко ръководство.

През 2023 г. младежката организация на крайнодясната „Партия на свободата“, най-популярната политическа група в Австрия, използва изображения от историческия балкон във виенския дворец Хофбург като част от видеоклип, показващ „готовност за действие“ срещу предполагаеми общи врагове като масовата имиграция и идеологията за равенство между половете. Балконът - част от музея „Дом на австрийската история“ - е затворен отчасти, за да се предотврати асоциирането му с речта на Хитлер от това място, в която Германия провъзглася анексията на Австрия.

Директорът на музея Моника Зомер се е заела с обществена дискусия, включително с покана на художници да представят проекти за паметник, което би помогнало на балкона да придаде нова символика.