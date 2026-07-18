Ню Йорк не е строил толкова много жилища от 1965 г.

Жилищното строителство в САЩ намаляваше рязко от години и достигна 15-годишно дъно по-рано тази година. Но в Ню Йорк то процъфтява, пише Wall Street Journal.

Градът е добавил 38 682 апартамента към жилищния си фонд миналата година, най-големия брой нови жилища, завършени за една година, от 1965 г. насам, сочат данни на Службата за градско планиране. Строителните компании са побързали да завършат сгради преди влизането в сила на нова градоустройствена наредба.

Стремежът на града да строи повече жилища не показва признаци на забавяне. Новите заявления за разрешения за строеж показват стабилен обем от нови проекти, като 16 815 нови жилища в 281 сгради са предложени за строителство през първото тримесечие на тази година, показа доклад на Съвета за недвижими имоти на Ню Йорк.

Това е добра новина за града, който е обхванат от остър недостиг на жилища. Освен това властите въведоха замразяване на наемите за почти половината от апартаментите под наем, след като те достигнаха рекордни върхове. Ню Йорк изпреварва останалите големи градове в САЩ от гледна точка на новозавършени и предложени за изграждане жилища.

Комбинацията от стабилен ръст на работните места в сектори като технологиите и финансите и най-високите наеми в страната насърчават строителните компании да започват нови проекти. Новите градоустройствени правила и данъчните стимули в града също играят роля.

„Хората искат да живеят и да работят тук и следователно търсенето на жилища ще остане значително“, коментира Рик Гропър, ръководител на Camber Property Group, строителна компания за достъпни жилища и жилищни сгради със смесени функции.

Тези сили обясняват защо много строителни предприемачи в Ню Йорк са невъзмутими пред високите строителни разходи и лихви по ипотечните кредити, които засегнаха строителната дейност в други части на страната.

Миналата седмица Съветът за указания за наемите в града одобри замразяването им за около един милион апартамента в сегмента на жилищата с регулиран наем в Ню Йорк. Замразяването беше едно от ключовите предизборни обещания на кмета Зохран Мамдани въпреки критиките на собственици на имоти, които твърдят, че трудно ще задържат имотите си над водата без повишаване на наемите.

Но извън пазара на регулираните наеми строителните компании смятат, че моментът е добър за строителство в Ню Йорк.

Но бумът в Ню Йорк може да не трае дълго, особено след изтичането на някои данъчни облекчения. И не се очаква вълната от нови, нерегулирани апартаменти да забави ръста на наемите в града в скоро време. Новото предлагане в Ню Йорк все още не е достатъчно, за да отговори на необходимите още 400 хил. апартамента, по данни на компанията Zillow, за да се смекчи незадоволеното търсене.

Цените ще продължават да нарастват, докато предлагането на нови жилища, които излизат на пазара, успее да отговори на огромното търсене в Ню Йорк, казват предприемачи и икономисти. Ако градът добяваше 40 хил. нови апартамента на пазара всяка година, около 2000 повече от броя миналата година, щяха да са нужни десет години за изчистването на дефицита от 400 хил. апартамента.

През май средният наем на едностайно жилище в Ню Йорк беше 4000 долара, исторически връх за града, сочат данни на сайта за обяви StreetEasy. А бюджет от 1500 долара би бил достатъчен за наемането на 20 кв. м в Манхатън, най-малката площ сред 200 пазара в класацията на сайта RentCafe.

Част от причините за бурното строителство миналата година изглеждат неустойчиви, счита Furman Center for Real Estate and Urban Policy към Нюйоркския университет.

Той отдава ръста на стремежа на предприемачите да получат разрешения за строеж преди изтичането на дългогодишно данъчно облекчение. Ако строителните компании отговаряха на определени изисквания до 15 юни 2022 г., те можеха да получат данъчните облекчения, предлагани от програма, която важеше за нови многофамилни проекти с най-малко 20% достъпни жилища.

Строителни предприемачи отбелязват, че за около две години между изтичането на старото данъчно облекчение и въвеждането на нов данъчен стимул строителството на многофамилни жилища е спряло.

Заявленията за разрешения за строеж са се увеличили отново след задействането на нова програма за данъчни облекчения през 2024 г. Тя предлага данъчни стимули за проекти за многофамилни жилища, но изисква повече достъпни жилища и по-високи заплати за строителните работници от предвидените в предишните данъчни облекчения.

Данни на Съвета за недвижими имоти в Ню Йорк показват, че предложенията за нови апартаменти са били на най-високото си ниво през първото тримесечие на тази година от силния ръст през 2022 г., а броят на предложенията нараства стабилно от 2024 г.