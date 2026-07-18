САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, Техеран възобнови атаките срещу страни от Залива

Иран извърши нови атаки срещу съюзниците на САЩ от Персийския залив в събота след седем поредни нощи на американски удари срещу ирански военни обекти, включително логистична инфраструктура. Това води до ескалация на войната една седмица след рухването на крехкото споразумение за примирие, пише Ройтерс.

И двете страни обстрелваха кораби, като САЩ заявиха, че прилагат морската блокада, а Иран съобщи, че е атакувал плавателни съдове, които са нарушили правилата му за корабоплаването в Ормузкия проток.

Цените на петрола нараснаха с над 4% в петък и достигнаха най-високото си ниво от над един месец насам, като подлагат на политически натиск президента на САЩ Доналд Тръмп в момент, когато неговата Републиканска партия се опитва да се задържи на власт на изборите за Конгреса през ноември.

Вашингтон и Техеран подлагат на изпитание границите на ескалацията след срива на споразумението за примирие миналата седмица, като засилиха перспективите за връщане към пълномащабна война.

Централното командване на американската армия съобщи, че е приключило поредната серия от атаки, като е поразило пунктове за наблюение, военна логистична инфраструктура, подземни оръжейни складове и военноморски капацитет.

„Американските сили използваха изтребители, въздушни дронове и бойни кораби наред с други средства“, заяви Централното командване в изявление. „Над 50 хил. американски военнослужещи оперират в Близкия изток и остават нащрек и в бойна готовност“, допълни то.

Иранските медии съобщиха в събота, че редица ракети са поразили енергийни съоръжения и помпи за обезсоляване на водата в южния ирански град Яск, като се позоваха на местен официален представител. Той заяви, че питейната вода е била прекъсната в селата в Яск вследствие на атаката.

САЩ заявиха, че силите им са пренасочили четири търговски кораба, обезвредили са един и са се качили на борда на друг, за да приложат морската си блокада на Иран.

Корпусът на гвадрейците на Ислямската революция съобщи, от своя страна, че четири кораба, нарушаващи правилата на корабоплаването, са били спрени да преминат през протока с комбинирана ракетна и дронова операция.

Иранските медии съобщиха, позовавайки се на революционните гвардейци, че два петролни танкера са се взривили и са били подпалени, след като преминали по осеян с мини маршрут южно от протока. Американската армия заяви, че тази информация не е вярна.

Въоръжени мъже са завзели друг плавателен съд край бреговете на Йемен, засилвайки опасенията за сигурността на друг голям воден път за петролни доставки в Близкия изток в Червено море.

Иранската държавна телевизия съобщи, като се позова на революционните гвардейци, че докато американската „агресия“ не приключи, ще бъде невъзможно да се изнасят химически торове или дори „една капка петрол и газ“ от региона.

Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран, предупреди в петък срещу ескалация от САЩ или опит за завземане на иранска територия.

Притеснения за инфраструктурата

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази притеснение от ескалацията, особено от „атаките срещу цивилна инфраструктура в Иран и в региона“, заяви говорителят му.

Централното командване на американската армия съобщи, че сред мишените му е имало „военна логистична инфраструктура“, като за първи път от над една седмица спомена инфраструктурата.

Иранските медии информираха за вражески удари рано в събота в крайбрежната провинция Хормозган, в иранската част на Ормузкия проток. Държавната телевизия съобщи, че трима души са били убити, а осем са били ранени, докато два моста и тунел са понесли щети.

Иранските медии съобщиха още за чути експлозии или извършени удари в Сирик, Ахваз, Язд, Яск и Хорамабад късно в петък или рано в събота.

В петък иранската държавна телевизия съобщи, че най-малко пет моста са били поразени на юг при атаките на САЩ. Седем души са били убити при нападения срещу мостове в южния пристанищен град Бандар Хамир, където се намира и железопътна гара. Има съобщения за поразено летище на изток от крайбрежието, в провинция Ираншахр, граничеща с Пакистан.

Тръмп заплаши, че ще извърши мащабни въздушни удари срещу иранска инфраструктура и не изключи сухопътна операция срещу иранското крайбрежие или острови. Американски официални предсатвители заявиха, че атаките срещу Южен Иран имат за цел отчасти да дадат варианти на Тръмп.

Подобни ходове може да предизвикат Иран да атакува жизненоважна инфраструктура на уязвими страни от Персийския залив или да мобилизира съюзниците си в Йемен да нарушат още повече световните доставки на енергоресурси, като атакуват корабоплаването от Червено море.

Иран съобщи, че е атакувал страни от Персийския залив, където се намират американски военно-въздушни бази, включително Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания, наред с американски плавателен съд в северната част на Индийския океан. Гражданската защита на Саудитска Арабия отправи ранни предупреждения, за първи път от няколко месеца, в най-малко две места, но все още не е съобщила за щети. По-рано по време на войната Иран нанесе удари срещу някои от енергийните съоръжения на богатото на петрол кралство.

Властите в Кувейт заявиха, че една от електроцентралите на страната и заводи за обезсоляване на водата са били поразени при иранска атака, която е причинила щети, пожар и нарушаване на рааботата на голям брой подстанции.

По-късно армията на Кувейт съобщи, че е реагирала на ирански атаки с дронове.

Революционните гвардейци заявиха, че са атакували склад с американски дронове в Бахрейн и са унищожили основния център за изкуствен интелект на страната с балистични ракети и дронове.

Държавната осведомителна агенция ИРНА информира, че иранският военноморски флот е изстрелял крилата ракета към, по думите му, вражески американски кораб в северната част на Индийския океан. Иранската армия съобщи, че ракетата е предизвикала „страх и паника“ и е принудила кораба да напусне обсега на иранския военноморски флот.