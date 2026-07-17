Технологичните разпродажби повлякоха надолу европейските акции

Сривът при технологичните акции в световен мащаб повлече леко надолу основните индекси в Европа, а инвеститорите се подготвят за срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ) следващата седмица и за корпоративни отчети, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,34% до 641,53 пункта. Той остана почти непроменен за седмицата.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 не се вписа в низходящата тенденция и прибави 0,27% до 10 600,37 пункта. Германският DAX отписа 0,34% и завърши седмицата на ниво от 24 830,98 пукта. Френският CAC 40 е надолу с 0,47% до ниво от 8338,81 пункта.

Поскъпването на петрола поради ескалацията на конфликта в Близкия изток и вялата реакция въпреки силните отчети тази седмица усложниха пазарната среда.

Инвеститорите се надяваха, че стабилните резултати ще отвлекат вниманието от геополитиката към корпоративните фундаменти и че това може да даде инерция на фондовите пазари.

Но технологичните акции отбелязаха спад от 3,27% тази седмица, дори след като ASML, доминиращият доставчик на оборудване, необходимо за поризводството на високотехнологични компютърни чипове, повиши прогнозата за продажбите си през 2026 г.

Вялата реакция показва високата летва, която компаниите трябва да преминат, за да привлекат инвеститори в акции в момент, когато нагласите към големите победители в областта на изкуствения интелект се влошиха, а несигурността около инфлацията се запазва.

Междувременно САЩ поразиха мостове и летище в Иран в петък, а Техеран отговори като нанесе удари срещу електроцентрала и завод за обезсоляване в Кувейт, една от страните в Персийския залив, където САЩ имат военно-въздушни бази.

Нарастващите цени на енергийните ресурси изостриха вниманието към ЕЦБ, която се очаква да запази лихвите непроменени на 23 юли. Инвеститорите все пак очакват второ повишение на лихвите по-късно тази година.

Секторът на комуналните услуги записа ръст от 1,55% и беше най-добре представилият се сектор в европейския банчмарк в петък, а луксозните стоки се представиха най-силно за седмицата.

Книжата на британската модна компания Burberry поевтиняха с 6,38%, след като марката за луксозни стоки заяви, че конфликтът в Близкия изток е натежал върху разходите на туристите в Европа.

Цената на акциите на Saab нарасна с 9,73%, след като шведската компания в областта на отбраната и аерокосмическата индустрия обяви по-голям от очакванията ръст на оперативната печалба през второто тримесечие.

Сред другите компании на корпоративния фронт норвежката фирма за технологии в областта на рециклирането Tomra Systems отбеляза ръст от 11,87%, след като обяви по-добри от очакванията тримесечни резултати, а шведската технологична компания Lagercrantz отписа 7,09% поради слаба основна печалба за тримесечието.

Шведският производител на камиони Volvo Group също записа спад от 0,64%, въпреки че обяви ръст на печалбата си с 0,64%.