Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX приключи седмицата с ръст след трите поредни дни на спадове.

Бенчмаркът се повиши с 0,78% до 1256,32 пункта. По-широкият индекс BGBX40 добави 0,46% до 213,79 пункта, а BGTR30 нарасна с 0,58% до 1067,86 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отбеляза ръст от 0,24% до 235,23 пункта.

Същевременно индексът на малките и средни предприятия beamX единствен се понижи в сесията в петък – с 1,26% до 115,12 пункта.

Оборотът на БФБ за деня възлезе на близо 2,2 млн. евро, като почти половината от него (1,025 млн. евро) се формира от търговията с акции на „ВФ Алтърнатив“.

На второ място по оборот е „Химимпорт“ с почти 104,1 хил. евро, следвано от „Шелли груп“ с малко над 94 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с 42,8 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция със 103 сделки. „Шелли груп“ е на второ място с 55, а ФНИБ – на трето, с 38.

Акциите на „Химимпорт“ оказаха най-силна подкрепа на SOFIX в сесията с ръст от 8,7%. Следват акциите на „Софарма“ с повишение от 2,16% и на ФНИБ с 1,97%.

Същевременно акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ са най-губещи от SOFIX в петък, със спад от 0,77%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 0,75% и „Сирма Груп“ с 0,26%.

Топ три на най-поскъпващите акции на SOFIX са най-силно поскъпващите и от BGBX40. „Градус“ е най-губещата акция от по-широкия индекс, със спад от 2,91%, следвана от „Зърнени храни България“ с 1,67% и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 0,93%.

От акциите в beamX тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поскъпват с 3,88%, следвани от „ИмПулс Растеж“ с ръст от 0,78% и „Ай Ти Еф Груп“ с 0,74%.

Същевременно акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ са най-губещите от индекса в сесията, със спад от 7,04%, следвани от „Дронамикс кепитъл“ с понижение от 3,39% и „ИпоТех Софком“ с 2%.