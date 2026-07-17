ЕК променя политиката си за метана и въглеродния диоксид в подкрепа на индустрията

Европейската комисия (ЕК) планира да препоръча на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да отложат с три години санкциите за вносителите на енергия, които не спазват правилата на блока за емисиите на метан.

През последните месеци Брюксел устоя на натиска на САЩ, петролната и газовата индустрия и повече от половината от държавите членки да преразгледа правилата си за метана, като вместо това избра да издаде необвързващи насоки. Очаква се следващата седмица ЕК да препоръча да не се прилагат санкции между 2027 и 2029 г., освен в „случаи на мащабни измамни нарушения“, показва проект на документ, разгледан от Bloomberg.

Разногласията относно правилата, които са насочени към емисиите на метан в ЕС и налагат нови изисквания за вноса на изкопаеми горива, се задълбочиха, след като САЩ, Катар и други държави производителки на природен газ предупредиха блока, че регулацията може да застраши доставките на енергия.

От 2027 г. вносът на изкопаеми горива в ЕС ще трябва да отговаря на изискванията за мониторинг, докладване и проверка, насочени към намаляване на емисиите на метан – парников газ, който задържа около 80 пъти повече топлина от въглеродния диоксид през първите си 20 години в атмосферата. До 2030 г. вносът, надвишаващ прага на интензивност на метана, ще бъде санкциониран.

Съгласно настоящата рамка, компаниите могат да бъдат глобявани с до 20% от годишния си оборот.

САЩ, които се превърнаха в най-големия доставчик на втечнен природен газ (LNG) в Европа, предупредиха, че доставките им ще се насочат другаде, ако блокът откаже да облекчи регулацията.

Дебатът набира скорост в момент, когато ЕС се стреми да намали упорито високите цени на енергията и да диверсифицира доставките на фона на конфликта в Близкия изток и усилията за прекратяване на зависимостта от руска енергия. Той също така подчертава предизвикателствата, пред които е изправен блокът при разширяването на по-строгите екологични стандарти върху вноса от трети страни.

Представителите на индустрията многократно посочваха, че препоръките, обещани от ЕС, не са достатъчни и че вносителите рискуват да бъдат принудени да не спазват изискванията.

Корекция в пазара за търговия с въглеродни квоти

Междувременно ЕС забавя темпа на намаляване на тавана на емисиите на пазара на въглеродни квоти през следващите десет години, тъй като блокът се стреми да облекчи въздействието на своите климатични цели върху буксуващите индустрии.

В публикуван преглед на Системата за търговия с емисии ЕК предлага годишно намаление на тавана с 3,7% за периода 2031-2035 г. и с 1,7% от 2036 г.

Брюксел планира и по-дълъг период на постепенно премахване на безплатните квоти, като същевременно определя условия за компаниите да инвестират в чисти технологии в Европа, за да отговарят на условията за получаване на помощи.

Комисията е изправена пред нарастващ натиск от правителства и индустриални групи относно разходите за въглеродни емисии, след като конфликтът в Близкия изток повиши цените на енергията, изостряйки опасенията относно намаляващата конкурентоспособност на Европа спрямо Китай и САЩ.

Реформата на схемата за търговия с емисии (ETS) има за цел да намали тежестта на енергийния преход, като същевременно насърчава онези, които се декарбонизират по-бързо, да продължат да инвестират в Европа.

Предложението поставя началото на разгорещен дебат между 27-те държави членки на ЕС и Европейския парламент относно окончателния вид на реформата, като преговарящите се стремят към споразумение през първото тримесечие на следващата година.

ЕК иска също така схемата за търговия с емисии да включва 250 милиона тона висококачествени вътрешни въглеродни абсорбции, създадени от проекти, които извличат въглероден диоксид от атмосферата.

Ключов елемент от реформата ще бъде и преразглеждането на Резерва за стабилност на пазара - механизъм, който автоматично контролира предлагането на квоти чрез абсорбиране или освобождаване на квоти от обращение.

Резервът ще стане по-динамичен, като параметрите му ще бъдат коригирани към свиващия се пазар след 2030 г. Темпът, с който абсорбира квоти, ще спадне до 12% от сегашните 24% – промяна, според която повече квоти ще могат да останат на пазара за по-дълго време.

Отделно, ЕК иска да разшири обхвата на ценообразуването на въглеродните емисии за полети от 2029 г.

Схемата за търговия с емисии ще включва полети с крайна дестинация в страни в радиус от 5000 километра. Това ще обхване дестинации като Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Мароко и Балканите.

Реформата ще включва и разширяване на схемата за търговия с емисии до по-малки кораби с брутен капацитет между 400 и 5000 тона и насочване на повече приходи към сектора в подкрепа на чистите горива.