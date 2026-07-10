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САЩ са отговорни за близо 50% от ръста на въглеродните емисии по света през 2025 г.

Основен двигател зад тези данни са центровете за данни, поддържащи изкуствения интелект, и увеличеното производство на електроенергия от въглища

15:02 | 10.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

САЩ са водещ замърсител с въглероден диоксид през изминалата година, показва последният доклад на Energy Institute. Страната има основна заслуга за увеличението на парниковите газове по света, главно поради по-високата консумация на въглища, пише Clean Technica.

„Северна Америка е отговорна за 47% от увеличението на емисиите по света, като емисиите в САЩ са се повишили с 3,2%, тъй като енергията от въглища расте с 13%“, отбелязва Робърт Рапиър от OilPrice.

Общото предлагане на енергия в света се е увеличило с 1,4% през 2025 г., от 592,2 екзаджаула за предходната година до 600,3 екзаджаула през 2025 г.

Възобновяемата енергия се е увеличила много по-бързо в процентно изражение, като расте с близо 10%. Но в абсолютно изражение възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са добавили около 3,2 екзаджаула, докато общото предлагане на енергия се е увеличило с около 8,1 екзаджаула.

Емисиите в САЩ са се увеличили с 3,2% през 2025 г., много повече от средния за света темп от 1,4%.

САЩ са отговорни за голяма част от ръста в потреблението на въглища през 2025 г. Графика: Енергиген институт/Clean Technica САЩ са отговорни за голяма част от ръста в потреблението на въглища през 2025 г. Графика: Енергиген институт/Clean Technica

Това се случва след години на постепенно намаляване на емисиите в САЩ. Основният фактор е засиленото търсенето на електроенергия от центровете за данни, които продължават скоростно да се изграждат в страната. Не помага и фактът, че администрацията на президента Доналд Тръмп принуждава фирмите за комунални услуги да поддържат активни своите остарели въглищни електроцентрали и блокира големи проекти за изграждане на вятърна и слънчева енергия.

През 2025 г. САЩ отчитат 13% увеличение на електроенергията от въглищни електроцентрали. Търсенето на електроенергия в САЩ расте за периода с 3%. Страната генерира 40% от световното потребление на електроенергия по отношение на центровете за данни.

Капацитетът на слънчева енергия междувременно се увеличава с 28 на сто.

От много години се посочва, че наред с растежа на възобновяемата енергия, САЩ се нуждаят от много по-голяма енергийна ефективност. Вместо това се наблюдава сериозно увеличение на потреблението на електроенергия благодарение на възхода и засиления интерес към изкуствения интелект и свързаните с него центрове за данни, които компаниите изграждат.

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Последна актуализация: 15:03 | 10.07.26 г.
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Коментари

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1
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RoyBatty
преди 1 час
За Америка няма залени сделки! А Volkswagen за 4 години съкращават 100000 човека 1 с 5 нъли човека! И съкращават моделите автомобили! Да живеят Урсула и Мерц
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