Зелената революция е жива, само САЩ не са част от нея

Предвид враждебното отношение на американското правителство към всичко, свързано с екологията, и ежедневните гръмки заглавия за отменени вятърни паркове, данъчни облекчения и екологични правила, човек може да остане с погрешното впечатление, че чистата енергия е на смъртно легло. Всъщност, поне по един показател тя е по-здрава от всякога, пише Марк Гонглоф за Bloomberg.

Инвестициите в света във възобновяеми енергийни източници са достигнали 386,5 млрд. долара през първата половина на 2025 г., сочат данните на BloombergNEF. Това я превръща в най-добрия половингодишен период, откакто се води статистика, вярвате или не. Това се е случило въпреки спада с 36% на инвестициите в САЩ в сравнение с второто полугодие на 2024 г., когато инвеститорите бързаха да се възползват за последен път от данъчните облекчения по Закона за намаляване на инфлацията, обречени от завръщането на президента Доналд Тръмп на поста. В унисон с опасенията Тръмп не губи време в опитите си да премахне чистата енергия, като отмени не само стимулите, а също и всякакви регулации, които биха могли да мотивират преход от изкопаеми горива. За да е сигурно, той преобърна и световните вериги за доставки и бизнес модели с нова търговска философия, която може да бъде определена като „шимпанзе с АК-47“.

Късогледата атака на Тръмп срещу нововъзникващите технологии в момент на бурно нарастващо търсене на електроенергия не само застрашава да повиши сметките за ток на американците, а и предоставя на геополитическия конкурент Китай ключовете към енергийното бъдеще. Изправени пред тежките американски мита, китайските слънчеви панели се насочиха вместо това към зрелите нови пазари в Африка, където вносът на панели от Китай е нараснал с 60% през миналата година, по данни на енергийния мозъчен тръст Ember.

Както и през последните повече от десет години, континенталната част на Китай е допринесла най-много за бума в света на чистата енергия през първото полугодие със 169 млрд. долара. Тези разходи са малко по-ниски в сравнение с второто полугодие на 2024 г., когато промяна в политиката на енергийния пазар в Пекин накара компаниите да завършат проектите си до края на годината.

Възобновяемата енергия продължава да привлича инвестиции. Графика: Bloomberg LP

Но най-впечатляващ тук може би е Европейският съюз, където инвестициите се нараснали с 63% спрямо второто полугодие на 2024 г. до близо 76 млрд. долара, което е двойно повече от скромните 37 млрд. долара в САЩ. Всъщност ЕС и САЩ си размениха местата като втората по големина дестинация за зелен капитал в света след Китай.

„Това подкрепя идеята, че строителите и инвеститорите може да пренасочат капитал от САЩ към Европа“, се казва в анализ на BNEF. Анализаторите отбелязват, че TotalEnergies, френският петролен гигант с голям портфейл от вятърни проекти, неотдавна съобщи на акционерите си, че пренасочва плановете си за офшорни вятърни паркове към Северно море и се оттегля от САЩ, както направи и германският енергиен гигант RWE.

С други думи, революцията в чистата енергия не губи от Тръмп. Тя просто се премества, като загърбва САЩ.

Дори световните инвестиции във вятърна енергия, която Тръмп атакува особено яростно, като тази седмица заяви, че тя „разрушава страната ни“, са нараснали с 8% през първата половина на годината до 126 млрд. долара. Но големият победител в прехода продължава да бъде слънчевата енергия. Инвестициите в нея достигнаха 252 млрд. долара през първото полугодие, въпреки че инвестициите в проекти за електроразпределителни мрежи в Китай, Бразилия и други страни пострадаха от отрицателните цени на електроенергията и други проблеми, свързани с излишъка на електроенергия.

Едно от предимствата на чистата енергия, освен това че поддържа жизнена околна среда, е, че обикновено е по-евтина и по-бърза за инсталиране от други форми на енергия. Инвестициите в тези източници предоставят по-голяма възвръщаемост, особено когато се отчитат щетите за трилиони долари, нанесени от изгарянето на изкопаеми горива. Дори яростното противопоставяне на Тръмп не може да преодолее това икономическо предимство. Това обяснява защо се очаква слънчевата енергия и батериите за съхранение на енергия да съставляват 80% от развитието на енергията в електроразпределителните мрежи в САЩ през втората половина на годината, по данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ.

Изграждането на вятърни електроцентрали става все по-скъпо, но също така става все по-скъпо и по-трудно да се строят турбини на природен газ, чиято доставка може да отнеме години. Трябва да се отбележи, че 12% от новата енергия в САЩ ще идва от вятър през втората половина на 2025 г. спрямо 7% от газ.

Разбира се, опитът на американското правителство да саботира прехода към чиста енергия не е добре дошъл, когато всяка страна трябва да работи усилено за постигането на една и съща цел. Светът няма много време, за да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните средни стойности и да избегне по-катастрофалните последици от климатичните промени.

За да се достигне нулево ниво на глобалните въглеродни емисии до 2050 г., светът трябва да инвестира над 7 трлн. долара на година в прехода, включително както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето, счита BNEF. По този широк показател миналата година светът е инвестирал само 2,1 трлн. долара, рекорд, който надминава инвестициите в изкопаеми горива от 1,2 трлн. долара, но все пак е недостатъчен с най-малко 5 трлн. долара.

Добрата новина е, че дори предвид изключителните усилия на САЩ да го провали, преходът към чиста енергия има самоподдържаща се инерция, която продължава да привлича капитали и прави експоненциалното му приемане все по-вероятно. Не обръщайте внимание на шума и следвайте парите.