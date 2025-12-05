Русия изглежда пак създава фалшиви надежди, че е готова да спре войната

Украйна продължава преговорите със САЩ и се опитва да разбере какво е говорено на срещата между представителите на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва, каза украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1380-ия ден от пълномащабната война.

"Нашата задача сега е да получим пълна информация за това, какво е било казано в Русия, какво (руският президент Владимир - б.р.) Путин е измислил, за да продължава войната и да притисне Украйна, нас, нашата независимост", посочи той.

Според украинската обществена медийна група "Суспільне" разговорите в Маями са приключили, но няма информация за постигнатото.

Първоначално руските преговарящи заявиха след срещата на Уиткоф и Къшнър с руския президент, че "срещата е полезна", а дискусиите ще бъдат засекретени. Малко по-късно Путин съобщи пред индийското издание India Today, че целта му да превземе Донбас и Новорусия не се променя и това ще се случи по военен или друг начин.

Американският президент Доналд Тръмп нарече срещата "относително добра", а неговите представители са го уверили, че Путин иска да спре войната. Пред РИА Новости съветникът на руския президент Юрий Ушаков коментира, че топката е в полето на американците и се чака тяхната реакция на разговорите в Москва, продължили пет часа.

Руските коментари не предполагат скорошен край на войната

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на коментарите на руски държавни служители на различни нива, според които отстъпките на Русия за края на войната всъщност е отказ от продължаване на бойните действия към Одеса и Миколаев. Според оценката на анализаторите превземането само на Донбас ще отнеме повече от година - до април 2027 година при сегашния ход на военните действия в Украйна.

Заместник-председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна Дума Алексей Журавльов коментира, че Русия умишлено сдържа атака в Херсонска област, което ще даде достъп на руските военни към Одеса.

Председателят на Комисията по международни отношения в Думата Леонид Слуцки също е категоричен, че Москва не отстъпва от целите си във войната, предвиждащи отказа на Украйна от членство в НАТО, намаляване на армията и казва, че може да постигне това и по военен път.

ISW отбелязва, че със своята специална военна операция Русия опитва да окупира цялата територия на Украйна, но може да постигне и унищожаването на НАТО заради появяващото се разделение. Публикация в германски медии показа, че европейските лидери нямат доверие на САЩ. Der Spiegel публикува протокол от разговор, в който канцлерът Фридрих Мерц предупреждава своите колеги, че САЩ "играят игрички" и с Украйна, и с Европа. Президентите на Франция и на Финландия пък предупреждават Володимир Зеленски да внимава при преговорите.

Източници на The Wall Street Journal потвърждават разговор между европейските лидери със Зеленски. Те са отбелязали в разговора и притесненията си относно липсата на ясни гаранции какво биха направили САЩ, ако Русия наруши споразумението, дори и Киев да приеме да предаде територии. Американското издание също потвърждава думите на Мерц, че САЩ си играят и с Украйна, и с Европа.

Снимка: President.gov.ua

Дронове са преследвали самолета на Зеленски при визитата му в Ирландия

Четири неидентифицирани военни дрона са преследвали самолета на украинския президент Володимир Зеленски малко преди кацането му в Ирландия при визитата в началото на декември, потвърдиха от офиса на президента пред РБК-Украйна. Властите в Ирландия провеждат разследване.

Един от говорителите на украинския президент Дмитро Литвин коментира, че случилото се не е променило плановете на Зеленски. Той пътува на официална визита до Ирландия със своята съпруга след посещение във Франция.

За инцидента първо съобщи ирландското издание The Journal по свои източници. Според тях четири дрона са се движили в траекторията след самолета на Зеленски. Изданието обръща внимание, че самолетът се е приземил малко по-рано от очакваното, а дроновете са били на точното място, където би бил, ако е спазил разписанието си.

Дроновете са прелетели и покрай един от корабите на Военноморските сили на Ирландия - LÉ William Butler Yeats, пише още The Journal. Той е бил част от организацията по охраната на украинския президент в Ирландия, но не е имал оборудване за унищожаване на дронове.

Белгийският премиер разясни позицията си за репарационния заем за Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер направи обръщение в парламента, за да изясни позицията си за репарационния заем за Украйна. Във видео в социалната мрежа Х той посочи, че страната му поставя три искания, за да предаде замразените руски активи.

На първо място това е "пълна взаимна отговорност за рисковете", които да покриват всички потенциални финансови задължения, които ще произлязат от това действие още от първия ден. Белгия иска ликвидност, тоест Euroclear трябва да разполага със средствата, ако те бъдат изискани, и защита от риск, включително и при арбитражни дела.

Третото условие е справедливо разпределение на разходите - Барт де Вевер поиска всички държави, които са замразили руски активи, да участват, а гаранции да бъдат дадени от всички държави в ЕС и "Коалицията на желаещите".

"Белгия няма да поеме сама тези рискове", заяви пред депутатите белгийският премиер, предупреждавайки и за евентуални искове от близки до Русия държави - например Беларус.

По-късно днес (5 декември) се очаква в Белгия да пристигне германският канцлер Фридрих Мерц. Той отмени визитата си в Норвегия и заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне с белгийския премиер. По-рано Мерц подкрепи искането за общи гаранции на белгийците.

Дронове подпалиха първия LPG терминал в Русия

РИА Новости съобщи за разрушения по пристанищната инфраструктура в Темрюк (Краснодарски край). Причината е атака с дронове, като има данни за щети и по първия терминал за пропан бутан (LPG) в Русия. Съоръжението е изградено през 2008 година.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 41 свалени дрона, като над Краснодарския край е само един. По девет са унищожените дронове над Самарската и над окупирания през 2014 година Крим. В нощната атака е подпалена и рафинерията в Сизран (Самарска област), показват публикации в социалните мрежи.

В ранните часове на 5 декември дронове удариха и столицата на Чечения - Грозни.

Украйна нанася все повече удари по военни бази

Украинските дронове започнаха да атакуват все по-често военни бази на части, действащи на бойното поле, пише Forbes. Най-често използваните са дроновете "Лютий", както и по-евтините FP-1 и FP-2.

Изданието сочи публикации в социалните мрежи, показващи горящите казарми на спецотряда "Ахмат" на Рамзан Кадиров в Чечения, както и бази в Дагестан.

Една от най-успешните атаки по военните цели на Русия беше военната авиобаза в Таганрог (Ростовска област), при която беше поразен завода "Бериев", в който се ремонтират военни самолети. При атаката бяха унищожени два редки разузнавателни самолета.

В окупирания Крим се атакуват радари и системи за ПВО. В нощта срещу 4 декември в мащабната атака е бил унищожен самолет МиГ-29 на летище край Севастопол, съобщи украинското военно разузнаване (ГУР).

Украйна отрича обкръжението на Мирнохрад

Руско военно командване съобщи за окупацията на Покровск и обкръжението на Мирнохрад, което не се потвърждава от наблюдатели. ВСУ също отрича информацията, заявявайки, че все още удържат северните части на Покровск, а воюващите в района от 7-ми корпус на Десантно-щурмовите сили на Украйна посочват, че доставките в Мирнохрад продължават и воюващите се ротират. Руски военни кореспонденти също признават, че не се наблюдава обкръжение на военни в Мирнохрад.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1380-ия ден от войната сочат за 52 атаки в Покровск, което е почти една трета от всички бойни действия на бойното поле. В съседното Олександривско направление са регистрирани 19 атаки.

Интензивни са битките в Костянтинивското направление (16), както и в Хуляйполе (12). Украйна отрече навлизането на руски части в град Лиман, а в това направление е имало 9 атаки на 4 декември, което показва забавяне на интензивността на бойните действия в района - преди два дни там бяха регистрирани 31 атаки. Има забавяне и на битките в Харковска област - около Вовчанск, който Русия също обяви като окупиран.

Като цяло ВСУ съобщава за 167 атаки на фронтовата линия. Русия е извършила и 61 въздушни атаки със 173 авиационни бомби, както и 6600 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 4400 fpv-дрона.