Американски и руски изтребители влязоха в сблъсък за парите за отбрана на Близкия изток

Американският модел F-35 на Lockheed Martin и стелт изтребителят Су-57E на руската Авиационна холдингова компания се борят за бюджетите за отбрана на страните в Близкия изток в рядък сблъсък по време на авиошоу в Дубай.

F-35 беше първи в небето над международното летище „Ал Мактум“ в Дубай, изпълнявайки осемминутно летателно шоу в ранния следобед в понеделник, последвано от руския самолет около 90 минути по-късно. Представленията на самолетите са основен елемент на авиошоутата, където Airbus, Boeing и отбранителни компании показаха най-новото си оборудване.

Тъй като САЩ и Русия са на противоположни страни във войната в Украйна, техните производители на самолети рядко се появяват на едно и също място. Първият път, когато тези самолети се появиха заедно, беше на Aero India 2025 през февруари.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) по-рано искаха да купят F-35, но прекратиха преговорите през 2021 г. заради настояването на САЩ да премахнат Huawei Technologies от телекомуникационната си мрежа и да предприемат други стъпки за дистанциране от Китай.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще продадат самолети F-35 на Саудитска Арабия, но все още предстоят години на преговори и одобрения. Израел е единствената държава от Близкия изток, която експлоатира стелт изтребителите, чиято цена може да достигне до около 100 млн. долара за брой.

Су-57Е все още не е продаден за износ и не е оповестена публично цена на брой. Според изявление компанията предлага местно производство за чуждестранни клиенти, а продажбите ще включват трансфер на технологии.

Малко се знае за характеристиките на двумоторния Су-57Е, което затруднява обективната преценка на възможностите му.

Стелт самолетите са по-сложни и скъпи за експлоатация от стандартните изтребители, което кара някои страни да предпочетат попълването на арсенала си именно с не толкова съвременни модели, вместо да купуват само няколко стелт самолета.