Прогноза: Цените на жилищата в България догодина ще растат с темпа на инфлацията

Цените на имотите догодина ще растат с темпа на инфлацията, а не спекулативно. В годините имотите са се доказали като защитник от инфлация. Това каза Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD Homes, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

България става член на еврозоната и се очаква това да помогне на българската икономика. Когато тя расте, би трябвало доходите и цените на имотите също да растат, отбеляза той. Не очаквам, че има балон, коментира гостът и добави, че цените на имотите действително нараснаха стръмно, но това е заради ръста на доходите.

„Спецификата на пазара на имоти ново строителство в България е, че жилищата се продават „на зелено“, а не когато са готови. Така че строителните предприемачи могат да реагират бързо, ако усетят, че има спад на търсенето – ще започнат да се строят по-малко проекти и няма да се стигне до наводняване на пазара с готови жилища, които стоят непродадени“, посочи Савов. Той заяви, че такъв беше случаят с Испания през 2008 г., където се строеше спекулативно и строителите завършваха сградите си, без да са ги продали.

Несигурните купувачи, които придобиха имоти у нас през първата половина на тази година, за да съхранят стойността на парите си преди еврозоната, вече ги няма на пазара. През третото тримесечие се върнаха реалните клиенти, които купуват, защото имат нужда от жилище, и броят на сделките се върна на нивата от 2024 г., която беше здравословна година за пазара спрямо развитието на икономиката, посочи още Савов.

Той очаква баланс на пазара с оглед и на по-малкото издадени разрешения за строеж, но посъветва купувачите да поемат премерен риск и да не вземат излишни кредити.

Ръстът на строителството е следствие от доброто развитие на икономиката – когато в икономиката има пари, се строи, посочи Савов. „През 2009-2010 г. почти не се строеше, делът на започнатото строителство беше около 30% от издадените разрешения за строеж. През второто тримесечие на тази година той беше стигнал 90%, а през третото тримесечие бе 70%“, коментира гостът и допълни, че предприемачите не строят апартаменти, за да стоят празни, а защото има търсене за тях.

Савов очаква през следващите две-три години предлагането на нови сради да намалее. Тази година е била пикова за продажбите на жилища ново строителство, тъй като това са проекти, започнати преди две-три години. „Процесът на забавяне на разрешенията за строеж започна в средата на миналата година в София и ефектът ще се усети от средата на 2027 г. и през 2028 г.“, прогнозира той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.