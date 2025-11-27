IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Прогноза: Цените на жилищата в България догодина ще растат с темпа на инфлацията

През следващите две-три години предлагането на нови сгради ще намалее, смята Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD Homes

18:15 | 27.11.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Цените на имотите догодина ще растат с темпа на инфлацията, а не спекулативно. В годините имотите са се доказали като защитник от инфлация. Това каза Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD Homes, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

България става член на еврозоната и се очаква това да помогне на българската икономика. Когато тя расте, би трябвало доходите и цените на имотите също да растат, отбеляза той. Не очаквам, че има балон, коментира гостът и добави, че цените на имотите действително нараснаха стръмно, но това е заради ръста на доходите.

„Спецификата на пазара на имоти ново строителство в България е, че жилищата се продават „на зелено“, а не когато са готови. Така че строителните предприемачи могат да реагират бързо, ако усетят, че има спад на търсенето – ще започнат да се строят по-малко проекти и няма да се стигне до наводняване на пазара с готови жилища, които стоят непродадени“, посочи Савов. Той заяви, че такъв беше случаят с Испания през 2008 г., където се строеше спекулативно и строителите завършваха сградите си, без да са ги продали.

Несигурните купувачи, които придобиха имоти у нас през първата половина на тази година, за да съхранят стойността на парите си преди еврозоната, вече ги няма на пазара. През третото тримесечие се върнаха реалните клиенти, които купуват, защото имат нужда от жилище, и броят на сделките се върна на нивата от 2024 г., която беше здравословна година за пазара спрямо развитието на икономиката, посочи още Савов.

Той очаква баланс на пазара с оглед и на по-малкото издадени разрешения за строеж, но посъветва купувачите да поемат премерен риск и да не вземат излишни кредити. 

Свързани статии

Ръстът на строителството е следствие от доброто развитие на икономиката – когато в икономиката има пари, се строи, посочи Савов. „През 2009-2010 г. почти не се строеше, делът на започнатото строителство беше около 30% от издадените разрешения за строеж. През второто тримесечие на тази година той беше стигнал 90%, а през третото тримесечие бе 70%“, коментира гостът и допълни, че предприемачите не строят апартаменти, за да стоят празни, а защото има търсене за тях.

Савов очаква през следващите две-три години предлагането на нови сради да намалее. Тази година е била пикова за продажбите на жилища ново строителство, тъй като това са проекти, започнати преди две-три години. „Процесът на забавяне на разрешенията за строеж започна в средата на миналата година в София и ефектът ще се усети от средата на 2027 г. и през 2028 г.“, прогнозира той.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:15 | 27.11.25 г.
цени на имотите жилищен пазар инфлация в България пазар на имоти
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Анализи виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 0
Az_Kocho
преди -140 секунди
Каквото и да си изсмуквате от пръстите брокита и мекерета на строителното лоби инерцията на този пазар ще се забави и после ще изчезне. След това сделките ще намалеят драстично което след известно време ще натисне цените надолу. Нищо ново под слънцето. Бум, срив това е на всеки един пазар. А с новите лихви и данъци в ЕЗ много от вас кредитополучателите ще имат проблеми.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 0
bondinio
преди 1 час
ми това е гениално прозрение !инфлацията зависи от цените на имотите !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 13 rate down comment 0
nradev1111
преди 2 часа
Гладни брокери ръст сънуват.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още