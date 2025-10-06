Жилищата в София през 2026 г. – лек спад на продажбите, но не и на цените

Очаква се лек спад на продажбите на жилища в София през следващата година, без същата интензивност като в момента. Това каза Диляна Христова, генерален мениджър на NovaCity Group, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. В същото време не се очаква спад на цените им - ако има промяна в цените, то тя ще бъде в посока нагоре, допълни експертът

Причините за това могат да се търсят в повишаването на цените на ключови строителни материали, макар и не с толкова голям процент, колкото през 2021-2022 г. Фактор е и високата и непрекъснато повишаваща се цена на труда. Търсенето на кадри в бранша е огромно, което води до високи разходи за труд, а оттам и покачваща се себестойност на жилищата.

"Разходите за строителство нарастват от година на година, като има примери за значителни увеличения в рамките на месеци". Освен това в началото на всяка година някои материали поскъпват, което е дългогодишна тенденция“, каза Христова.

Тя посочи, че на фона на предстоящото въвеждане на еврото, което подтиква хората спешно да инвестират налични средства, на пазара на имоти в София се наблюдава активно търсене. Част от купувачите прибягват до придобиване на жилища на данъчна оценка, като недвижимите имоти се възприемат като най-достъпен и разбираем начин за инвестиция.

Други фактори за засиленото търсене на покупка на жилища в София са постоянната миграция към столицата, както и миграцията от стари към нови жилища. "Непрекъснатият приток на хора към столицата поддържа търсенето. Новите жилища са предпочитани поради разширяване на семейството, по-добър вид и екстри, както и опасения относно конструктивния живот на старите сгради", посочи гостът.

Това също влияе на пазара на недвижими имоти, като стимулира миграцията от стари към нови жилища. Хората избират да се преместят в по-нови жилища, не само заради разширяване на семействата или по-добри екстри, но и заради опасения за конструктивната издръжливост на старите сгради, допълни събеседникът.

