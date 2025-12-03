AI богатството предизвиква бум в продажбите на жилища за милиони в Сан Франциско

Къщата на „Гленбрук авеню“ се намира на хълм и се издига над почти всички други жилища в Сан Франциско с прозорци от пода до тавана, от които се разкрива гледка към мостовете, залива и небето над центъра на града, идеално място за ръководител в технологичната индустрия, пише Bloomberg.

Две години, дори с понижаването с 10% на първоначалната цена от 20 млн. долара, не се намерили купувачи за имението с шест спални, което разполага с винарска изба за 300 бутилки, сауна и спа на открито. През ноември купувач сключил сделка за къщата на цена от 16,5 млн. долара.

Такива продажби изведнъж станали по-чести – признак за новата вълна на богатство, която залива Сан Франциско.

Технологичният център, който само преди няколко години беше символ на стагнацията в градовете след пандемията, сега е един от най-нажежените жилищни пазари в САЩ. Бумът на изкуствения интелект възобнови търсенето на луксозни жилища сред купувачите, които се възползва от нарастването на оценките на стартиращите компании. Това е най-новият подем в града, определен от циклите на икономически възходи и спадове.

Брокери на недвижими имоти и анализатори казват, че търсенето е нараснало рязко през последните няколко месеца. Един от катализаторите – сделката на производителя на ChatGPT, OpenAI, за продажба на акции на стойност 6,6 млрд. долара на група инвеститори, която дава възможност на служителите да спечелят пари за покупка на жилища и други покупки. Anthropic и Scale AI в Сан Франциско също отключиха плащания с търгове и вторични оферти.

Пешеходци в центъра на Сан Франциско. Снимка: Bloomberg LP

Сан Франциско е регистрирал почти 600 сключени сделки за покупка на жилища през октомври, което е най-високият брой от май 2022 г., когато купувачите побързаха да изпреварят вдигането на лихвите по ипотечните кредити, сочат данни на компанията Compass. Продажбите на жилища на цена над 5 млн. долара са нараснали с над 40% спрямо предходната година. Сключените сделки за покупка на апартаменти са се увеличили с 38%.

Бумът е в контраст с околните райони и с останалата част на САЩ, където продажбите остават вяли. Къщите в Сан Франциско са се продавали само за 17 дни на пазара през октомври, което ги поставя наравно с близкия град Сан Хосе по най-кратък престой от всички градове спрямо средно 51 дни за САЩ като цяло, сочат данни на Redfin.

Жилищният пазар в Сан Франциско премина през редица възходи и падения през последните десет години. Технологичният бум през последното десетилетие доведе до силен ръст на цените и задълбочаване на неравенството, което се успокои, след като пандемията доведе до масово напускане на офис служители. Цените достигнаха рекордни нива през 2022 г., когато купувачите бързаха да се възползват от ниските лихви по ипотечните кредити, а след това намаляха с над 25% след повишаването на лихвите по заемите и лошата репутация на Сан Франциско на град в упадък.

Цените на жилищата в Сан Франциско преминават през труден период. Графика: Bloomberg LP

Сега, в допълнение към новия приток на средства от технологичния сектор, градът отбелязва обрат в престъпността, възстановяване на търсенето на офиси и по-чисти улици. Кметът Даниел Лури, наследник на богатството на Levi Strauss & Co., встъпи в длъжност през януари с нагласа в подкрепа на бизнеса, като привлече заможни дарители за каузата за подобряване на състоянието на Сан Франциско.

Средната цена на жилищата в Сан Франциско се е повишила до 1,85 млн. долара през октомври, най-високото ниво от юни 2022 г., сочат данните на Compass. Историческият връх от 2 млн. долара вероятно ще бъде надминат догодина, считат анализатори.

AI купувачи

Купувачите на жилища, които работят в компании за изкуствен интелект или на свързани с AI позиции, са съставлявали над 25% от продажбите в Сан Франциско през октомври и по-голямата част от ноември, спрямо 10% през 2024 г. и 3% през 2023 г., казва Дениз Кахраманер, анализатор на данни и основател на брокерската компания Atlasa н Сан Франциско. Тяхното влияние върху пазара е осезаемо за апартаменти в близост до офиси на компании за изкуствен интелект, допълва той.

Служители на компании за изкуствен интелект разграбват жилищата в Сан Франциско. Графика: Bloomberg LP

Както винаги, рискът в града, който преживява периоди на възход и спад, е, че средствата от технологичния сектор надуват балон. Книжата на производителя на чипове Nvidia поевтиняха рязко с почти 13% миналия месец поради опасения от преувеличени оценки на компаниите, свързани с изкуствения интелект. Биткойн се срина с около 30% от началото на октомври при разпродажбата на криптовалути.

Макар че забавяне може да навреди на търсенето от новобогаташи в Сан Франциско, ултрабогатите показват, че възвръщат вярата си в града. Милиардерката Лорин Пауъл Джобс плати рекордните за града 570 млн. долара за жилище миналата година. Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман събра комплекс от къщи на Руския хълм, като през януари плати 14 млн. долара за три парцела до имение, което купи през 2020 г. за 27 млн. долара.

Големите заплати подкрепят продажбите и в други части на района на залива, тъй като печалбите на фондовия пазар за гигантите от Силициевата долина създават нови мултимилионери. Водещи работодатели също така крадат AI таланти, като им обещават големи възнаграждения. Том Льомию, брокер на Compass в окръг Сан Матео, казва, че ръководител в сферата на изкуствения интелект неотдавна подписал голям договор, като го помолил да му помогне да намери място в Атертън, където да посрещне 30 до 50 души. Бюджетът: 30 млн. долара.