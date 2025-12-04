Отчетът на Salesforce и надеждите за по-ниски лихви окриляват индексите на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, тъй като инвеститорите са все по-уверени, че Федералният резерв на САЩ ще намали лихвите през декември, предава CNBC. Силният тримесечен отчет, който беше публикуван след затварянето на борсата в сряда, също повдигна настроението на трейдърите.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишават с по 0,2%.

Инвеститорите се фокусираха и върху доклад от фирмата за подбор на кадри Challenger, Gray & Christmas, според който обявените съкращения през ноември от американските работодатели са преминали границата от 1 млн. от началото на годината, тъй като корпоративното преструктуриране, изкуственият интелект (AI) и митата на президента Доналд Тръмп са помогнали за намаляване на работните позиции. В сряда данни от ADP разкриха изненадващ спад в частната заетост.

Натрупващите се сигнали за отслабване на пазара на труда доведоха до увереност, че централната банка на САЩ ще намали лихвите с 0,25 процентни пункта на заседанието си на 10 декември. Инвеститорите виждат 89% шанс за понижение в следващата сряда, според инструмента CME FedWatch.

Вчера Salesforce, част от Dow Jones Industrial Average, отчете по-силни от очакваното тримесечни резултати и представи по-оптимистична от предходната прогноза за приходите.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,088%, а тази по 30-годишните - до 4,747%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,1% до 98,862 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,14% до 62,58 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,12% до 58,88 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,3 на сто и се търгува на цена от 4231,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.