Печалбата и прогнозите за приходите на Salesforce изненадаха инвеститорите

Salesforce отбеляза по-силни от очакваното резултати за третото тримесечие и надмина прогнозите на Wall Street с очакванията си за приходите през четвъртото тримесечие, предава CNBC.

Приходите на софтуерния разработчик са се увеличили с 8,6% на годишна база през фискалното трето тримесечие, което приключи на 31 октомври. Нетната печалба на технологичния гигант е нараснала до 2,09 млрд. долара или 2,19 долара на акция в сравнение с отчетените 1,53 млрд. долара или 1,58 долара на акция за същия период на миналата година, подпомогната от печалба от 263 млн. долара от стратегически инвестиции.

За фискалното четвърто тримесечие Salesforce прогнозира печалба на акция между 3,02 и 3,04 долара при приходи между 11,13 и 11,23 млрд. долара. Анкетирани от LSEG анализатори очакваха печалба от 3,04 долара на акция и 10,9 млрд. долара приходи. Прогнозата предполага ръст на приходите между 11% и 12%, като около 3 процентни пункта идват от Informatica - компанията за управление на данни, която Salesforce придоби за около 8 млрд. долара през ноември.

Акциите на Salesforce поскъпнаха с 5% в следборсовата търговия след публикуването на тримесечния отчет. Все пак книжата на компанията значително изостават спрямо по-широкия технологичен сектор тази година, отчасти поради опасения, че изкуственият интелект (AI) може да замени част от функционалността на продуктите ѝ. Към затварянето на пазара в сряда акциите ѝ са надолу с 29% за 2025 г.

През фискалното трето тримесечие Salesforce придоби AI стартъпите Regrello и Waii. Компанията също така представи AI софтуера Agentforce, годишните приходи от който са скочили с 330% на годишна база и надхвърлят 500 млн. долара.