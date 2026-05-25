Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Бензинови туристи се стичат в Полша в търсене на евтино гориво

Страната е на второ място в ЕС по най-ниски цени на бензина след Малта

17:14 | 25.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Програмата на полското правителство за таван върху цените на горивата на бензиностанциите кара шофьори от близки страни да преминават границата, за да заредят с бензин в страната, тъй като той е сред най-евтините в Европейския съюз, предава Bloomberg.

Тенденцията беше забелязана за първи път от икономисти в PKO Bank Polski, един от най-големите кредитори в страната, след като данните за продажбите на дребно в Полша, публикувани в понеделник, показаха ръст от 13,4% на горивата при постоянни цени през април спрямо март. Тези данни не съвпадаха с данните на самата банка, които сочеха, че трансакциите с лични карти на бензиностанциите миналия месец са останали практически без промяна.

Нарастването на продажбите на гориво „вероятно се дължи на увеличеното търсене от компании или чуждестранни дружества“, посочват икономистите. „Картовите разходи на клиентите на PKO на бензиностанциите са останали стабилни през този период“, допълват те.

Евтино гориво – мерките в Полша спомогнаха цените на бензина да останат сред най-ниските в ЕС. Графика: Bloomberg LP

От началото на април Полша намали акцизите върху горивата и въведе таван върху цените на бензиностанциите, за да предпази потребителите от последиците за цените на енергоносителите от войната в Иран. Финансовият министър Андрей Домански заяви в понеделник, че Полша вероятно ще удължи програмата до юни.

Мерките струват на полските данъкоплатци 1,6 млрд. злоти (440 млн. долара) на месец. Литър бензин Eurosuper 95 струваше средно 1,49 евро миналата седмица, най-ниската цена сред 27-те страни членки на ЕС след Малта, сочат най-новите данни на Европейската комисия.

Orlen, най-големият търговец с горива в Полша, съобщи, че общите му продажби не са били повлияни значително от бензинови туристи и че ще обсъди тенденциите по-подробно, след като публикува резултатите си за първото тримесечие на 28 май.

Последна актуализация: 17:15 | 25.05.26 г.
икономиката на Полша цени на бензина ценови тавани
