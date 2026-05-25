Разходите за отбрана в Европа предизвикват бум при индустриалните и логистични имоти

Ръстът на разходите за отбрана в Европа започва да се отразява и на сектора на недвижими имоти, като привлича инвеститори с очакванията, че ограниченият към момента приток на средства за строителство, производство и складови площи скоро ще се превърне в истинска вълна, пише Bloomberg.

През последните месеци Sirius Real Estate инвестира близо 100 млн. евро в закупуването на германски бизнес парк в Кил, където се намира производителят на танкове Rheinmetall, доставчик на Airbus нае площи близо до Хановер, а британското министерство на отбраната наема площи близо до град Суиндън. На други места собственици на имоти казват, че наблюдават ръст на запитванията за наем от компании в отбранителния сектор, включително такива, които се занимават с по-нови технологии като дронове.

„Това, което наистина виждаме, е, че се изисква технологичен, производствен и логистичен капацитет едновременно. Това трябва да бъде подкрепено с недвижими имоти“, казва Ангъс Фей, британски генерал-майор от запаса, който е стратеически съветник на Sirius. Собственкът на имоти възнамерява да инвестира около 1 млрд. евро в имоти, свързани с отбраната, през следващите 18 месеца.

Разходите за отбрана в Европейския съюз са нараснали с над 50% от пълномащабното нашествие на Русия в Украйна. Притесненията за изтегляне на американските войски и гаранциите за сигурността в региона при управлението на Доналд Тръмп допълнително увеличиха държавните разходи за военно оборудване.

Това запълни портфейлите с поръчки и създаде натиск върху подизпълнителите да се разширяват. Във Великобритания производителите в областта на отбраната и техните вериги за доставки са съставлявали 8,5% от наемните сделки миналата година, над три пъти повече от дела от 2,3% преди десет години, сочат данни на консултантската компания Savills и на CoStar Group. Очаква се делът да нарасне, след като правителството публикува своя План за инвестиции в отбраната това лято.

Отбранителните компании увеличиха присъствието си във Великобритания – наем на индустриални и логистични площи от подизпълнители и доставчици в областта на отбраната. Графика: Bloomberg LP

Сходна дейност се наблюдава и в други страни, особено в Германия и Полша и съществуващи наемодатели в областта на отбраната вече отчитат повишен интерес, тъй като компаниите се разширяват или преместват.

Малко след сключването на сделката за бизнес парка в Кил Sirius започнала преговори на „високо ниво“ за разширяване на наличните площи, казва главният изпълнителен директор на компанията Андрю Кумбс. Собственикът е придобил и отделен бизнес парк близо до Мюнхен, който е нает основно от компания, специализирана в технологии за лазерна отбрана. Разширяването се случва в момент, когато германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да създаде най-силната конвенционална армия в Европа.

Sirius не е единственият инвеститор, който се е насочил към този сектор. Германският фонд Deka Immobilien проучва инвестиции в строителството и разширяването на казарми, летища и пристанищни съоръжения, както и свързани с тях офисни и логистични имоти, съобщи компанията в отговор на въпроси на Bloomberg.

„Напълно сме убедени, че инвестициите във военна инфраструктура са стабилна бизнес възможност и полезен социален ангажимент“, коментира Deka.

На брулена от вятъра военно-въздушна база в Мидландс, Великобритания, компаниите, свързани с отбраната, към момента съставляват около 10% от площите в MIRA Tech Park, а оператори очакват делът да се удвои през следващите години.

„Винаги сме били в сектора на отбраната“, казва Саар Уиндръм, ръководител на отдела за развитие на клъстери в MIRA Tech Park. „Просто сега виждаме, че имаме възможност да направим повече в рамките на по-широката верига за доставки, отколкото може би сме правили в миналото“, допълва тя.

Нарастването на търсенето е добра новина за собствениците на имоти в Европа, които се надяват, че това ще спомогне за повишаването на наемите на индустриални и логистични имоти, след като нарастващите лихвени проценти доведоха до спад на цените на бизнес имотите през последните години.

Собственици на имоти в Европа казват, че наблюдават чувствителен ръст на отбранителните компании, които търсят имоти, но подчертават, че мнозина предпочитат да притежават имотите си или се стремят да си осигурят площи в обекти, които са собственост на държавата.

„Получаваме може би две до четири значителни нови запитвания седмично“, казва Джон Тукатли, партньор и главен инвестиционен директор на компанията за индустриални имоти EQT. Търсенето е съсредоточено основно в Германия, Полша, Великобритания, Нидерландия и Швеция, допълва той.

Въпреки потенциала съществуват препятствия пред собствениците на имоти, които се стремят да привлекат компании, свързани с отбраната. Заради изискванията в областта на сигурността – те могат да варират в отделните страни, не всички имоти или инвеститори отговарят на критериите. Британското Министерство на отбраната, например, налага ограничения върху националностите на директорите и дела на чуждестранното участие.

Макар че тези условия дават предимство на съществуващи наемодатели като MIRA, някои инвеститори в имоти и компании за частни капиталови инвестиции предприеха стъпки, за да си осигурят необходимите одобрения за участие в сектора, казва Кумбс.

„В много случаи разрешението вече е получено. Парите вече чакат на опашката“, допълва той.

Като част от засилената активност, Indurent, притежавана от Blackston, отдаде под наем склад близо до град Дерби в Северна Англия на звеното за подводници на Rolls-Royce Holdings.

Освен отдаването под наем на складови площи в Суиндън на британското Министерство на отбраната Panattoni Development е отдала под наем сграда близо до Хановер на част от веригата за доставки на Airbus, съобщават запознати със сделките източници. Други компании за дронове, включително Tekever и Flyby Technology, също са се установили в района. Представители на Panattoni са отказали коментар.

Представител на Министерството на отбраната е отказал да коментира наемния договор, но е заявил, че британското правителство „прави мащабни инвестиции“, като е вложило 4 млрд. паунда (5,4 млрд. долара) за подсилване на капацитета за производство на дронове на страната. Това важи и за източния фланг на НАТО. Полша, например, обяви планове за „армада от дронове“ с помощта на украинска експертиза.

Страните членки на ЕС увеличиха разходите си за отбрана – разходи за отбрана по страни. Графика: Bloomberg LP

Собственикът на индустриални имоти CTP очаква по-голяма активност от доставчиците, отколкото директно от големите изпълнители, казва основателят и главен изпълнителен директор Ремон Вос.

Базираната в Прага компания притежава терен за строителство близо до Горжув Великополски в Западна Полша, където съвместно дружество между Полша и Южна Корея изгражда завод за ракети, и CTP се надява, че обектът ще привелче свързани доставчици.

Разширяването не се отнася само до логистиката и производствените площи. Във Варшава Iceye Oy, компания, която предоставя сателитно наблюдение и проследяване, се мести в по-голям офис, за да побере повече служители, казва говорител.

Въпреки нарасналата активност програмите за държавни поръчки са известни с бавния напредък и непрозрачността си, така че все още може да мине известно време преди значителни средства да се насочат към имоти, свързани с отбраната.

„Това не е нещо, което ще се включи и изведнъж ще видите ярки светлини навсякъде“, казва Джъстин Кърлоу, ръководител на отдела за анализи и стратегии в BNP Paribas Asset Management.