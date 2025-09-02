Отбраната може да предизвика търсене на още 37 млн. кв. м логистични площи в Европа

Нарастващите разходи за отбрана като част от Стратегическия преглед на отбраната във Великобритания и новите ангажименти на НАТО ще повишат значително търсенето на индустриални и логистични имоти в Европа и Великобритания, сочи доклад на консултантската компания Savills.

Това може да доведе до необходимост от до 37 млн. кв. м допълнителна площ, за да се отговори на нарастващите преки и непреки логистични изисквания.

Използвайки новата цел за разходи в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за основни военни способности, определена от НАТО на срещата на върха през юни тази година, Savills отбелязва, че това ще стимулира достатъчно търсене на индустриални и логистични площи в цяла Европа, така че нивата на усвоените площи да нараснат със 17% спрямо усвоените 30 млн. кв. м през 2024 г.

В сектора на отбраната в Европа вече са заети близо 1 млн. души и според анализа на Savills съществуващите разходи за отбрана поддържат близо 35-40 млн. кв. м логистични и производствени площи. Но ако страните се доближат до целта от 3,5% през следващите седем години, това би могло да доведе до допълнително търсене на 34 млн. кв. м. Очаква се значителна част от този растеж да бъде съсредоточена във Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

„Секторът на отбраната, подобно на много други производствени сектори, се възползва значително от икономиите от сближаването. Отбранителните компании и техните доставчици обичайно се групират в цяла Европа, като се възползват от общ набор от квалифицирана работна ръка, специализирани подизпълнители и установени вериги за доставки“, коментира Сам Куелин-Робъртс, директор на наемните пазари на индустриалните и логистични площи за Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) в Savills.

„В тези клъстери не само е съсредоточена заетостта, те повишават търсенето на индустриални и логистични площи в тези области. Но е важно да се отбележи, че отбранителният сектор има много специфични изисквания по отношение на недвижимите имоти, което означава, че задоволяването на това очаквано търсене може да не е толкова просто, колкото при по-традиционните наематели в областта на търговията на дребно и логистиката“, допълва той.

Конкретно за Великобритания увеличението на заетостта ще трябва да бъде синхронизирано с разходите за отбрана като процент от БВП. Като се придържа към целта от 3,5% на НАТО, Savills посочва, че заетостта може да нарасне със съответно 45 160 и 16 970 работни места в производството и логистиката спрямо сегашните нива.

Консултантската компания е създала модел на броя на разкритите работни места въз основа на увеличението на разходите за отбрана преди да го съотнесе към изискванията за площ, като използва стандартна плътност на потребяваните площи. Тя е изчислила, че това може да доведе до допълнително търсене на до 3 млн. кв. м само във Великобритания за седем години, което се равнява на средногодишно усвояване на 423 хил. кв. м. Усвояваните производствени площи във Великобритания в момента достигат средно 657 хил. кв. м годишно, а допълнителното търсене от секторите, свързани с отбраната, може да доведе до увеличение от 64% до 1,08 млн. кв. м годишно.

Разглеждайки, индустриалния и логистичен сектор във Великобритания като цяло, 423 хил. кв. м съответстват приблизително на размера на складовите площи, които търговците на дребно заемат през дадена година. Но като цяло търсенето, свързано с отбраната, би съставлявало 13% от общото усвояване на Острова, ако се приеме, че нивата на усвояване останат постоянни.

„Нуждите на отбранителния сектор от специализирани промишлени и логистични съоръжения представляват сложно предизвикателство за сектора на недвижимите имоти. За разлика от наемателите от сектора на бизнес имотите, организациите в областта на отбраната трябва да се съобразяват със строги правила за сигурност, геополитически чувствителни въпроси и специфични изисквания към инфраструктурата, като в същото време се конкурират с бурно развиващите се сектори на електронната търговия и производството за ограничени подходящи площи“, коментира Андрю Бленърхасет, асоцииран директор в екипа за анализи на индустриалните и логистични площи в Savills.

„В крайна сметка, ако има поука, която може да се извлече от пандемията, тя е, че добре функциониращите, диверсифицирани и стабилни национални логистични екосистеми са от жизненоважно значение за функционирането на производствената промишленост, а отбраната не прави изключение. Международните, националните и местните ръководители ще трябва да признаят това и да заемат проактивна позиция, за да гарантират, че наличните терени съответстват на очакваното разширяване на сектора на индустриалните и логистични имоти“, допълва той.