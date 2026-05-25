Къде в Европа служителите работят най-много през уикендите?

Стотици хиляди хора в цяла Европа не могат да се отнесат към уикенда като към време за почивка. Според анализ на Евростат, повече от един на всеки петима работници в Европа, или 21,3%, редовно работи на смени в събота и неделя, пише Euronews.

В това отношение България е на едно от последните места, като едва 7% от работниците са ангажирани от работодателя през уикенда. Единствените страни, които отчитат по-малки стойности, са Унгария (6,2%), Полша (4,2%) и Литва (3%).

А в някои страни делът на работещите през уикенда е доста над средното ниво за Европа, особено когато става въпрос за страни на Балканите или Средиземноморието.

В Гърция, която е лидер в подреждането, 41% от служителите и самонаетите лица са активни през уикенда, 33% в Босна и Херцеговина и 32% в Малта, Кипър и Северна Македония.

В същото време северната и източната част на континента показват много по-ниски нива на работна ангажираност през уикендите.

Вероятно не е голяма изненада, че собствениците на бизнес получават по-малко почивни дни през уикендите от служителите: 46% от тях трябва да са на работа в сравнение с 18,5% от служителите.

Що се отнася само до работниците, Гърция, Кипър и Северна Македония остават на челните места с нива над 30%, следвани от Швейцария и Малта, които са с по 29%.

По отношение на самонаетите лица/работодателите, Гърция отново показва най-висок процент - 75%. Следват Белгия (66%) и Франция (60%).

Честата работа през уикендите не означава непременно повече работа като цяло. В случая с Гърция обаче анализът е в съответствие с други данни на Евростат, които показват, че гърците са склонни да работят повече часове от всеки друг гражданина на страна в ЕС.

Дял на работниците в страни от ЕС, които работят през уикенда. Източник: Евростат

В кой сектор се работи най-често през уикенда?

Работните смени също до голяма степен зависят от сектора.

Например, почти половината от всички работници в сферата на услугите и продажбите (47,6%) работят редовно през уикендите, както и хората в селското стопанство, горското стопанство и риболова (47,2%).

Това е норма и за много хора в т.нар. „елементарни професии“ (25,7%), или рутинна ръчна работа, която често включва значителни физически усилия.

Кои държави изпробват четиридневната работна седмица?

Настоящата тенденция в Европа показва посока към свиване на работната седмица, отколкото за нейното удължаване.

Последната страна, която опита това, беше Полша. През лятото на 2025 г. там стартира пилотен проект, целящ да намали работната седмица от 39 часа на 35, без намаляване на заплатите. Служителите можеха да избират между три варианта: да работят по шест часа на ден, да получат тридневен уикенд или да имат допълнителни дни отпуск.

Експериментът, стартиран от Министерството на труда, обхваща 90 публични и частни предприятия и 5000 служители Ефектите от него ще бъдат оценени през 2027 г.

Други европейски страни, които изпробваха четиридневната работна седмица, бяха Великобритания, Германия, Португалия, Исландия, Франция и Испания.