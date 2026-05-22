Ръстът на заплатите в еврозоната се е забавил през първото тримесечие

Ключов показател за растежа на заплатите в еврозоната се е понижил, носейки известно облекчение за представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), които се тревожат за нововъзникващи инфлационни рискове от войната на САЩ и Израел в Иран, предава Bloomberg.

Договорените възнаграждения през първото тримесечие са се увеличили с 2,5% спрямо същия период на предходната година, сочат данни на паричния орган от петък. Това е под предишното ниво от 2,9% и значително под пика от 5,6% през 2024 г.

Централните банкери отделят особено внимание на заплатите в момента, тъй като търсят признаци, че скокът в цените на енергоносителите, предизвикан от войната, се пренася към по-широка инфлация чрез възнагражденията и цените на компаниите.

По-скъпите петрол и газ вече са повишили ръста на цените в блока от 21 държави до 3%, което е значително над целта на ЕЦБ от 2%. При вероятност за допълнително покачване, представителите на паричния орган вероятно ще обмислят повишаване на разходите по заемите на следващото си заседание.

Някои обаче настояват за предпазливост относно лихвите, тъй като средносрочните и дългосрочните очаквания на потребители и компании все още са близо до целта на ЕЦБ, а признаци за т. нар. „вторични ефекти“ все още не се наблюдават. Икономиката вече страда и може да се влоши допълнително, ако паричната политика бъде затегната.

В петък председателят на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта, че дългосрочните инфлационни очаквания все още са в съответствие с целта от 2% въпреки задълбочаващите се последици от войната.

„Въпреки че енергийната криза ускорява инфлацията и натежава върху икономиката, дългосрочните инфлационни очаквания остават стабилни“, заяви тя пред журналисти след срещата на финансовите министри от еврозоната в Никозия, Кипър.

„Последиците от войната за средносрочната инфлация и икономическата активност ще зависят от интензивността и продължителността на шока в цените на енергоносителите и от мащаба на неговите косвени ефекти“, добави Лагард.