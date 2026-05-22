Адвокат: Имотът в Airbnb носи доходи, но и куп законови задължения

Кои са плюсовете и минусите при отдаване на имот под наем като физическо лице или чрез дружество, коментира Габриела Иванова

13:11 | 22.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Много собственици на имоти за краткосрочно отдаване под наем пропускат или не знаят, че когато започнат да предлагат жилището си в платформи като Booking или Airbnb, подлежат на задължителна регистрация по ДДС и трябва да облагат с данък сумата, която са заплатили като комисиона на платформата. Този заяви Габриела Иванова, адвокат и основател на Ivanova Legal Solutions, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Ако не го направят, подлежат на глоби или имуществени санкции“, предупреди тя. И обясни, че краткосрочното отдаване под наем на къща за гости, апартамент или стая за гости представлява хотелиерство по смисъла на Закона за туризма и търговска дейност и по смисъла на българския Търговски закон. Габриела Иванова посочи, че имотите за гости трябва да бъдат категоризирани или регистрирани по предвидения в закона облекчен ред пред кмета на съответната община.

Тя изброи и другите закони, с които трябва да има съответствие дейността на собствениците – те имат редица задължения и изисквания по Закона за туризма, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местни данъци и такси, Закона за етажната собственост, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни.

Адвокатът обясни, че в Закона за туризма къщите за гости попадат в клас Б туристически обекти, а стаите и апартаментите за гости – в клас В. „Ателиетата могат да се използват само за извършване на търговска дейност, така че ако собственик на такъв имот планира да го отдава за краткосрочен наем, трябва да смени предназначението му на жилище, изтъкна Иванова.

По думите ѝ ако собственик на имот за краткосрочно отдаване под наем започне дейност като физическо лице, той ще бъде третиран за данъчни цели като едноличен търговец и за него ще се прилага данък от 15%.

„В някои случаи се прилага облекчен размер на данъка, когато става дума за обекти с до 20 стаи, които са категоризирани с една или две звезди и не е достигнат прагът за задължителна регистрация по Закона за ДДС. Тогава данъкът се определя на местно ниво и е по-нисък“, поясни адвокатът.

Според Габриела Иванова недостатък е, че хората, които започват като физически лица, отговарят с цялото си имущество. Тя смята, че това е разумно, когато се отдава под наем един имот без персонал и само в определени периоди от годината.

„При системно отдаване на повече от един обект, с нает персонал, е по-добре да се регистрира дружество“, е съветът на адвоката. В този случай данъкът е 10% и лицата отговарят до размера на дяловото си участие в дружеството.

Bloomberg TV Bulgaria Светът е бизнес Габриела Иванова Booking Airbnb имоти под наем ДДС Закона за туризма Търговски закон
