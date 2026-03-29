Нощувки за 6000 долара - Световното първенство по футбол предизвиква жилищна треска

Най-големите победители от тазгодишното Световно първенство по футбол ще бъдат тези, които успеят да отдадат имотите си под наем, пише Bloomberg.

Боби Руфаел, който управлява над десет имота за краткосрочно отдаване под наем в Ню Джърси, казва, че луксозните квартири в щата може да достигнат цена от 240 хил. долара между 11 юни и 19 юли, когато ще се проведе турнирът. Той допълва, че е утроил цените на жилищата си в очакване на приток от почитатели за мачовете и отговаря на обаждания на собственици на имоти, които искат да се възползват от търсенето.

„Те казват, виж, ще уредя въпроса. Ще отседна при роднини за месеца или за няколко седмици, само за да мога да се възползвам от тези приходи“, казва Руфаел, основател на Settled In Property Management.

Обявите вече показват ръст на цените. Жилище със шест стаи в Airbnb в Принстън, щата Ню Джърси, се предлага за около 6000 долара на нощувка по време на Световното първенство, с около 140% повече спрямо цената му година по-рано, въпреки че се намира на един час път с кола от стадион „Менлайф“, където ще се играят мачовете.

Треската променя жилищния пазар в градовете домакини на Световното първенство в САЩ, които очакват милиони посетители по време на турнира. Мачове ще се играят също в Мексико и Канада.

„Големи събития като Световното първенство създават значими икономически възможности за местните домакини, много от които използват допълнителните приходи, за да компенсират нарастващите разходи за живот“, съобщава Airbnb. „В същото време гостите пак имат голям избор от обяви – към края на февруари около 80% от наличните обяви в градовете домакини са със средна цена на нощувките от 500 долара“, допълва компанията.

За хората, които отдават жилищата си под наем, това може да е доходоносна перспектива, особено като се има предвид, че Airbnb дава 750 долара в брой на собственици, които за първи път отдават жилището си под наем, за да стимулира новите обяви. За пътуващите разходите за присъствие се прибавят към ръста на цените на билетите, на хотелските стаи и на полетите. Очаква се бумът на туризма да увеличи цените на хотелите в градовете домакини със средно 300% около мачовете на откриването, съобщи New York Times.

Тези разходи карат Мехди Салем, основател на Френската асоциация на футболните фенове Les Baroudeurs du Sport, да намери начини да спести пари, докато организира настаняването на 80 от членовете на асоциацията си, за да гледат как Франция играе на „Метлайф“.

Той е настанил осем души в стая, в която могат да спят четирима, и е резервирал хотели в Манхатън повече от година преди първенството, когато цените са били по-ниски. Сега той оглежда имоти в крайните квартали на Ню Йорк като „Бронкс“ и „Куинс“, както и имоти в Airbnb в по-слабо посещавани от туристи квартали на Ню Джърси.

„Някои цени са напълно смехотворни“, отбелязва Салем.

Търсенето на ваканционни имоти под наем нараства в градовете домакини на Световното първенство – среден процент на ръст в търсенето на дати с мачове спрямо 2025 г. Карта: Bloomberg LP

Монклер, богато предградие на Ню Джърси, отчита ръст от 169% на заетостта в имотите за краткосрочно отдаване под наем по време на груповата фаза спрямо същите дати миналата година, сочат данни към 26 март от аналитичната платформа AirDNA, която следи търсенето на квартири, цените и заетостта в градовете домакини. Близките градове Клифтън, Нюарк, Патерсън и Джърси също отчитат ръстове, сочат данните.

Джейми Лейн, главен икономист в AirDNA, казва, че с наближаването на мачовете цените ще нарастват.

„Когато резервациите започнат, хората обикновено не резервират имотите, които са на наистина висока цена. Други имоти, които са на по-разумна цена, се резервират и след това разликата между цените на наличните имоти и цените на резервациите започва да намалява“, допълва той.

Посещението на Световното първенство ще бъде скъпо за всеки зрител, особено за тези, които пътуват от чужбина. Цените на билетите може да варират значително, отчасти поради въвеждането на стратегията на динамичните цени на ФИФА, при която те се повишават в зависимост от търсенето. Цените на билетите започваха от 60 долара но може да достигнат 6730 долара, въпреки че нарастваха последователно. Цифрите са още по-високи на вторичния пазар, като цените на билетите за финала на 19 юли започват от около 8000 долара и надхвърлят 50 хил. долара, сочат обяви на сайта за препродажби StubHub.

Френският организатор Салем казва, че много от членовете му ще си останат у дома поради високите разходи. „В световен мащаб хората се оплакват от цените и загубихме много, много добри последователи и фенове, те няма да дойдат поради цените“, посочи той.

Някои фенове поглеждат извън големите граадове към по-малките домакини, които може да са по-достъпни. Данни от Expedia Group сочат, че търсенето нараства най-рязко на вторични пазари като Канзас сити, Далас и Хюстън. Цените на жилищата извън САЩ – в Канада и Мексико, остават най-достъпни.

Международните пазари водят по ръст на цените на резервациите – годишна промяна в сумата, която туристите плащат за краткосрочни наеми. Графика: Bloomberg LP

Представители на туризма в Хюстън заявиха, че темпът на хотелски резервации за юни и юли вече е нараснал над два пъти спрямо нивата от миналата година на големите подпазари. В Далас, където ще се проведат най-много мачове в американските градовее, търсенето на варианти за жилище се е увеличило с 230% спрямо миналото лято, сочат данни на Expedia от януари.

„Далас не е чужд на големи спортни събития, но това не е просто още едно голямо събитие. „Световното първенство по футбол на ФИФА няма нищо общо с преживяванията ни до момента“, коментира Зейн Харингтън, говорител на туристическата служба в града.

Инвеститорът в имоти Джеф Колеран е от другата страна на уравнението, като обявил жилището си във Фоксбъроу за над 2000 долара на нощувка. Той изразява надежди, че ще изполва печалбите, за да увеличи инвестициите си и да плати някои дългове.

„Би било крайно разочароващо, ако целият период от средата на юни до края на юли не бъде резервиран. В обичайно лято печелим между 50 хил. и 60 хил. долара, затова бих очаквал шестцифрено лято“, допълва Колеран.