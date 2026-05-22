Русия продължава да продава злато и резервите рязко намаляват

Русия продължава да продава златните си резерви, за да покрие бюджетния дефицит, и нивото им рязко намалява до най-ниското от 2022 г. насам, сочат данните на централната банка, цитирани от Bloomberg. От началото на годината резервите са намалели с 900 хил. тройунции до 73,9 млн. тройунции.

Златните резерви на Русия намаляват. Графика: Bloomberg

До неотдавна руската централна банка беше най-големият суверенен купувач на злато в световен мащаб, изкупувайки почти цялото количество злато, добивано в страната, пише още Bloomberg. Тази традиция беше прекъсната в началото на 2020 година, а две години по-късно централната банка обеща да изкупува всичкото злато, което не можеше да бъде изнесено заради санкциите на Запада. Но институцията така и не изпълни този ангажимент.

От началото на годината пък Русия започна да продава злато, за да покрие бюджетния си дефицит след намалените приходи от търговия с петрол.

Приходите от петрол се увеличават, но Русия не може да се възползва

Според оценки на Ройтерс през април приходите от търговия с петрол ще се увеличат с 39% на годишна база през май и ще достигнат към 700 млрд. рубли (към 9,8 млрд. долара). Цената на сорта Уралс се повиши до малко под 100 долара за барел, тоест съвсем близо до рефентнтия Брент, заради войната в Иран и частично отменените санкции върху руския петрол от страна на САЩ. В Русия има правило, че при по-висока цена на петрола на международните пазари петролните компании получават субсидии, за да поддържат ниска цената на горивата на вътрешните пазари. Това също намалява приходите за хазната от скъпия петрол.

Ако данните за май бъдат потвърдени, това означава, че спрямо април приходите от петрол ще намалеят със 17 на сто. Изчисленията показват още, че от началото на годината приходите от петрол и природен газ са намалели с една трета до 3 трилиона рубли (към 42 млрд. долара).

Официалните данни на Министерството на финансите показаха, че към края на април дефицитът в руския бюджет се увеличи с още 1 трилион рубли и вече е 5,8 трилиона рубли.

Според оценките на воените анализатори от Института за изучаване на войната (ISW) ударите на украинските дронове още от лятото на 2025 година нанасят дълготрайни щети, защото Русия се затруднява да намери резервни части заради санкциите.

Ситуацията се влошава след март, когато украинските дронове станаха по-ефективни в нанасянето на поражения по руските петролни съоръжения. Според различни оценки всички ключови рафинерии в централните части на Русия имат поражения и или са намалили производството, или директно са спрели работа.

По отношение на приходите от природен газ ситуацията на "Газпром" се влошава и Съетът на директорите не препоръчва разпределяне на дивиденти за 2025 година. Решението също засяга приходите в бюджета, защото основен акционер в компанията е държавата.