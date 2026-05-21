След посещението на Путин в Пекин Русия ще пласира облигации, деноминирани в юани

Русия обяви планове за продажба на държавни облигации, деноминирани в китайски юани, за втори път, след като президентът на страната Владимир Путин се завърна от двудневно посещение в Китай.

На инвеститорите ще бъдат предложени облигации с фиксиран купон с падеж 10 години и номинална стойност 10 хил. юана, съобщват от Министерството на финансите на Руската федерация. Министерството ще събира поръчки на 28 май, като пласирането на Московската борса е насрочено за 3 юни, съобщава Bloomberg.

Покупките на облигации и плащанията на купони ще бъдат налични в китайски юани или руски рубли, по избор на инвеститора, според изявление на ведомството.

Планът за набиране на юани за държавната хазна е следствие от разговори в Пекин между Путин и китайския президент Си Дзинпин. Двамата лидери се стремяха да подчертаят силата на връзките си на фона на глобалното напрежение заради войните в Украйна и Иран.

Русия за първи път продаде местни облигации в юани в края на миналата година, като набра общо 20 млрд. юана (2,9 млрд. долара) на два транша, докато правителството търсеше финансиране за покриване на бюджетния дефицит, причинен от военните разходи и по-слабите приходи от петрол. Облигациите на стойност 12 млрд. юана с падеж през февруари 2029 г. носят купон от 6%, докато транш от 8 млрд. юана с падеж през юни 2033 г. плаща 7%.

Министърът на финансите Антон Силуанов заяви по това време, че министерството има за цел да изгради бенчмаркова крива на доходност в китайската валута, за да помогне на корпоративните кредитополучатели да използват финансиране в юани.