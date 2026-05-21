SOFIX се повишава с 0,09% до 1246,52 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст с минималните 0,09% до 1246,52 пункта.

Най-силни повишения сред компаниите от основния индекс реализирах "Сирма груп холдинг" АД - с 2,8% до 0,808 евро, "Софарма" АД - с 1,09% до 1,86 евро, и "Химимпорт" АД - с 1,04% до 0,388 евро.

Най-силни спадове сред 15-те компонента на SOFIX отчетоха "Централна кооперативна банка" (ЦКБ) АД - с 4,12% до 1,63 евро, "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД - с 2,44% до 3,2 евро, и "Уайзър технолоджи" АД - с 1,55% до 1,9 евро.

Борсовият оборот в петък възлезе на 3 млн. евро, като по-големият дял от него се формира от търговията с облигации.

С най-голям оборот днес бяха акциите на "Софарма" АД - 63 хил. евро, "Република холдинг" АД - 40 хил. евро, "Агрия груп холдинг" АД - 22 хил. евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ - 19 хил. евро, и "Софарма Трейдинг" АД - 15 хил. евро.

Най-много сделки в сесията се сключиха с акциите на "Софарма" АД - 26, "Българска фондова борса" АД - 17, "Адванс Терафонд" АДСИЦ -14, "Сирма груп холдинг" АД - 13, и "Софарма Трейдинг" АД - 12.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.